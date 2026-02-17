Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Borussia Dortmund vs Atalanta ¿Dónde y cuándo ver el partido de Playoffs de la Champions League?

Borussia Dortmund vs Atalanta Champions League | RÉCORD
Borussia Dortmund vs Atalanta Champions League | RÉCORD
Rafael Trujillo 20:44 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el juego de Ida del repechaje del torneo de la UEFA

La Champions League está oficialmente de regreso y ahora 16 equipos pelearán por conseguir los últimos ocho lugares para disputar los Octavos de Final de la competencia de la UEFA. Tras la Fase Liguera, los equipos europeos se miden en el repechaje del torneo.

El Borussia Dortmund recibirá al Atalanta en un duelo entre el 15to y 17mo clasificados en la fase previa del torneo. El partido está programado para el 17 de febrero en el Signal Iduna Park en un duelo de equipos que quieren mejorar lo realizado en la ronda de liga.

Borussia Dortmund recibe al Atalanta en Champions| AP

¿Cómo llegan los equipos?

En la actual fase de la Champions League, el Borussia Dortmund ocupa la posición 17 con 11 puntos tras haber disputado ocho partidos, con un balance de 19 goles a favor y 17 en contra. En la fase liguera lograron sumar tres triunfos, dos empates y tres derrotas, pero terminaron la competencia con tres juegos sin poder ganar incluyendo dos derrotas al hilo.

Por su parte, el Atalanta se encuentra ligeramente mejor posicionado en el puesto 15 con 13 puntos en los mismos 8 encuentros, habiendo anotado 10 goles y recibido la misma cantidad. El cuadro italiano logró acumular cuatro derrotas, un empate y tres descalabros y, al igual que el Dortmund, terminaron con dos derrotas consecutivas.

Atalanta llega ligeramente mejor al partido de repechaje | AP

Historial entre ambos

En el historial de enfrentamientos entre ambos equipos, es limitado. En partidos oficiales, estos dos cuadros se vieron las caras en el 2018 en la Europa League, donde tras los partidos de Ida y vuelta, los 'Black & Yellow' lograron avanzar gracias a un marcador de 4-3 global.

El encuentro más reciente entre ambos conjuntos fue un amistoso disputado el 1 de agosto de 2017, donde el Atalanta venció por por la mínima al conjunto alemán. Este martes, buscarán igualar el resultado y regresar a Italia con ventaja en el marcador para así, avanzar a la siguiente ronda.

Borussia Dortmund vs Atalanta

El partido de Repechaje de Ida se llevará a cabo en la casa del Dortmund en punto de las 14:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por Fox, así como por streaming en Fox One.

Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Trofeo de la UEFA Champions League | AP
Últimos videos
Lo Último
23:05 F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
23:02 ¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
22:42 Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
22:09 ¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
22:05 WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
21:53 Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
21:30 Milano Cortina 2026: Así marcha el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno
21:28 Galatasaray vs Juventus: ¿se enfrentan en un crucial duelo de Champions League
21:26 Chivas remonta y golea a Atlas de cara al Clásico Nacional ante América
21:10 Santos, en crisis: Así ha sido la debacle del club lagunero en el último año
Tendencia
1
Contra Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental: autos que no salen el martes 17 de febrero
2
Futbol Toluca crece en afición y deja atrás a Rayados y Tigres
3
Contra Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel
4
Futbol ¿América en crisis? Las Águilas realizan encerrona tras derrota en el Clásico Nacional
5
Futbol ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
6
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
Te recomendamos
Checo Pérez con Cadillac durante la pretemporada en Bahréin | AP
Fórmula 1
16/02/2026
F1 2026: Checo Pérez va por récord de histórico piloto brasileño en su regreso a la parrilla
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Futbol
16/02/2026
¿Puede Obed Vargas jugar la Champions League a pesar de no jugar la Fase de Liga?
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
Contra
16/02/2026
Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
Contra
16/02/2026
¿Aparece el primer therian en México en Sonora? Esto es lo que se sabe del caso en Navojoa
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Lucha
16/02/2026
WWE: ¿Han existido luchas de máscara vs máscara en la empresa estadounidense?
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe
Contra
16/02/2026
Therians en la UNAM: convocan primera reunión en CU y esto es lo que se sabe