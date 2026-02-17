Borussia Dortmund vs Atalanta ¿Dónde y cuándo ver el partido de Playoffs de la Champions League?

La Champions League está oficialmente de regreso y ahora 16 equipos pelearán por conseguir los últimos ocho lugares para disputar los Octavos de Final de la competencia de la UEFA. Tras la Fase Liguera, los equipos europeos se miden en el repechaje del torneo.

El Borussia Dortmund recibirá al Atalanta en un duelo entre el 15to y 17mo clasificados en la fase previa del torneo. El partido está programado para el 17 de febrero en el Signal Iduna Park en un duelo de equipos que quieren mejorar lo realizado en la ronda de liga.

Borussia Dortmund recibe al Atalanta en Champions| AP

¿Cómo llegan los equipos?

En la actual fase de la Champions League, el Borussia Dortmund ocupa la posición 17 con 11 puntos tras haber disputado ocho partidos, con un balance de 19 goles a favor y 17 en contra. En la fase liguera lograron sumar tres triunfos, dos empates y tres derrotas, pero terminaron la competencia con tres juegos sin poder ganar incluyendo dos derrotas al hilo.

Por su parte, el Atalanta se encuentra ligeramente mejor posicionado en el puesto 15 con 13 puntos en los mismos 8 encuentros, habiendo anotado 10 goles y recibido la misma cantidad. El cuadro italiano logró acumular cuatro derrotas, un empate y tres descalabros y, al igual que el Dortmund, terminaron con dos derrotas consecutivas.

Atalanta llega ligeramente mejor al partido de repechaje | AP

Historial entre ambos

En el historial de enfrentamientos entre ambos equipos, es limitado. En partidos oficiales, estos dos cuadros se vieron las caras en el 2018 en la Europa League, donde tras los partidos de Ida y vuelta, los 'Black & Yellow' lograron avanzar gracias a un marcador de 4-3 global.

El encuentro más reciente entre ambos conjuntos fue un amistoso disputado el 1 de agosto de 2017, donde el Atalanta venció por por la mínima al conjunto alemán. Este martes, buscarán igualar el resultado y regresar a Italia con ventaja en el marcador para así, avanzar a la siguiente ronda.

Borussia Dortmund vs Atalanta

El partido de Repechaje de Ida se llevará a cabo en la casa del Dortmund en punto de las 14:00 horas del centro de México y se podrá seguir en transmisión por Fox, así como por streaming en Fox One.