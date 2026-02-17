Galatasaray vs Juventus: ¿se enfrentan en un crucial duelo de Champions League

El Galatasaray recibirá a la Juventus en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League en la Fase Final de la Temporada 2025/2026. El equipo turco llega en excelente momento de forma, mientras que los italianos atraviesan un momento irregular.

Duelo Manchester City vs Galatasaray en la Champions League I AP

Así llegan los dos equipos a los Playoffs

Galatasaray ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los turcos vienen de golear al Eyupspor 5-1 en la Superliga, seguido de una contundente victoria a domicilio ante Rizespor por 0:3. Anteriormente, superaron al Istanbulspor 3-1 en la Copa y al Kayserispor 4-0 en liga. Su única derrota reciente fue ante el Manchester City por 2-0 en Champions League.

Por su parte, la Vecchia Signora llega con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros. Los italianos perdieron su último partido ante el Inter de Milan por 3-2 en Serie A. Previo a eso, empataron 2-2 con Lazio y cayeron 3-0 ante Atalanta en Copa Italia.

Manuel Locatelli en el partido entre Inter de Milan y Juventus | AP

Su único triunfo fue cuando vencieron al Parma por 1-4, mientras que en Champions League empataron sin goles con el Mónaco. En la clasificación actual del torneo de la UEFA, el Galatasaray ocupa la posición 20 con 10 puntos, con la Juventus en el puesto 13 con 13 puntos.

¿Cómo es el historial entre ambos clubes?

El historial entre Galatasaray y Juventus es bastante equilibrado según los datos disponibles. En seis enfrentamientos, la escuadra italiana tiene un triunfo, por dos del conjunto turco y tres empates, todos en la Champions League, aunque el de esta semana será el primero en Fase Final, no en Fase de Grupos.

Ambos equipos se han enfrentado previamente en la Champions League con resultados ajustados. En su último encuentro, disputado el 11 de diciembre de 2013, el Galatasaray se impuso por 1-0 a la Juventus. Anteriormente, el 2 de octubre del mismo año, ambos conjuntos empataron 2-2 en Turín.

Jugadores de Juventus en lamento tras la derrota contra Inter de Milan en la Serie A | AP

¿Dónde y a qué hora ver el Galatasaray vs Juventus?

Fecha: Martes 17 de febrero de 2026

Horario: 11:45 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park

Transmisión: HBO Max, TNT Sports y Fox One