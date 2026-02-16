Vinculado al Real Madrid: Mourinho habla de la cláusula que le permite dejar el Benfica

Mucho más que del enfrentamiento entre el gigante español y el Benfica, en la previa del entrenador de las Águilas al partido de ida del Playoff de la Champions, se habló del pasado de la relación entre José Mourinho y el Real Madrid… y de una posible reanudación de esa relación.

José Mourinho, técnico del Benfica | AP

¿Qué dijo José Mourinho?

"Le di al Real Madrid todo lo que tenía. Hice cosas buenas y cosas malas, pero lo di absolutamente todo. Y se acabó. Cuando un profesional deja un club con ese tipo de sensaciones, creo que existe una conexión para siempre. Habiéndome ido hace 12 años, sigo teniendo la misma sensación cada vez que me encuentro con madridistas por el mundo: la gente tiene un sentimiento similar al mío, de que siempre lo di todo. Y en general, la gente me tiene estima, lo cual es fantástico", describió el entrenador, preguntado por un periodista español sobre un posible regreso.

Real Madrid en la victoria contra Real Sociedad en LaLiga | AP

¿Con cláusula de salida al Madrid?

Aun así, acto seguido, el técnico de los portugueses quiso aclarar que aquellas palabras no significaban entreabrir la puerta a un regreso a Madrid, y explicó la sonada cláusula que tiene en su contrato y que le permite terminar su vínculo con las Águilas al final de la temporada.

"Con esto, no quiero alimentar historias que no existen. Lo único que existe es que tengo un año más de contrato con el Benfica. Es un contrato especial porque se firmó en un período electoral y tanto yo como el presidente Rui Costa quisimos proteger éticamente a un hipotético nuevo presidente. Y tiene una cláusula que hace muy fácil, tanto para mí como para el Benfica, romper el contrato. Pero lo único concreto que existe es un contrato con el Benfica. Con el Real Madrid hay cero", reforzó.

Mourinho en la victoria de Benfica I AP

'Me encantaría echar al Madrid'

Para zanjar el asunto, Mourinho también confesó a quién le gustaría ver al frente del Real Madrid en las próximas temporadas.