Real Madrid bate el récord de penaltis a favor en la historia de LaLiga

El Real Madrid estableció un nuevo récord en la historia de LaLiga al convertirse en el equipo con más penaltis a favor en una sola temporada. Con las dos penas máximas concedidas en el partido contra la Real Sociedad, correspondiente a la Jornada 24, los Merengues han alcanzado los 13 penaltis esta campaña.

Vinicius Jr. marcando doblete con el Real Madrid en LaLiga | AP

Este nuevo hito supera el récord anterior, que ostentaba el eterno rival, el Barcelona. Los catalanes se habían beneficiado de 12 penaltis en las temporadas 1950/51 y 2015/16. En el reciente encuentro en el Santiago Bernabéu, los dos penaltis fueron transformados por Vinícius Júnior, ante la ausencia de Kylian Mbappé, reservado para el duelo de Champions contra el Benfica en Da Luz el martes.

Penal en favor del Real Madrid vs Real Sociedad I AP

De los 13 señalados hasta ahora, el Real Madrid solo ha fallado dos, un registro que ha contribuido a resolver sus partidos de manera más favorable. Ya el pasado 1 de febrero, en el partido contra el Rayo Vallecano, el club de la capital española había igualado su propio récord interno de 11 penaltis en una sola temporada, cuando apenas se disputaba la jornada 22.

Este dato estadístico surge en un momento en que son frecuentes las quejas sobre el arbitraje por parte del canal oficial del club, Real Madrid TV. Con 14 jornadas aún por disputar, incluyendo partidos de gran importancia como el Clásico contra el Barcelona y el derbi madrileño, el recuento de penaltis podría aumentar en una liga que se prevé disputada hasta el final.