¿Se pierde el Mundial? Neuer se lesiona y es más grave de lo que se pensaba

Malas noticias para Bayern Munich. Manuel Neuer sufrió una rotura muscular en el gemelo izquierdo durante la victoria por 3-0 en Bremen, en la Jornada 22 de la Bundesliga, y se trata de una lesión más grave de lo que se pensaba inicialmente.

Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES

La información fue confirmada oficialmente por el club bávaro este domingo, que adelantó que el entrenador Vincent Kompany no podrá contar con su capitán durante las próximas semanas. Se espera que esté de regreso a tiempo para el juego contra Champions League.

¿Qué le pasó a Manuel Neuer?

Neuer, de 39 años, fue sustituido en el descanso del partido en Bremen, entrando en su lugar el joven Jonas Urbig, de 22 años. Tras el pitido final, tanto el director deportivo, Max Eberl, como el propio Kompany habían restado importancia a la situación, hablando de una mera precaución, pero ese no es el caso.

Neuer en un partido de Champions League | AP

"No es nada dramático", afirmó Eberl. Por su parte, el entrenador belga añadió. "Lo tranquilizador es que Manu parecía muy relajado después del partido. Si fuera grave, quizás no se habría ido tan rápidamente al banquillo en la segunda parte. Fue una medida de precaución, explicó.

¿Qué partidos se perderá Neuer?

Sin embargo, los exámenes revelaron una realidad diferente. Según informaciones del diario alemán BILD, el guardameta deberá afrontar una baja de tres semanas. Esta ausencia significa que Neuer se perderá, como mínimo, el partido contra el Frankfurt, programado para el sábado 21 de febrero, pero no solo eso.

Manuel Neuer durante el partido ante RB Leipzig | AP

Su participación en el Clásico contra el Borussia Dortmund (28 de febrero) está seriamente en riesgo y dependería de una gran recuperación, considerada improbable. Le sigue el encuentro con el M'gladbach el 6 de marzo, en el que también es duda. En la Champions, el Bayern no volverá a jugar hasta los Octavos de Final, el 10/11 y 17/18 de marzo, contra un adversario aún por definir, pero debería estar disponible.

La buena noticia para el equipo de Múnich es la buena forma del portero suplente, Jonas Urbig. Tras su entrada en Bremen, demostró seguridad y tuvo una actuación estable. Ya en su partido anterior, en la fase de grupos de la Champions contra el PSV Eindhoven (victoria por 2-1), Urbig había brillado con varias paradas de gran nivel.