Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Se pierde el Mundial? Neuer se lesiona y es más grave de lo que se pensaba

Neuer en un partido con el Bayern | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 06:24 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El guardameta fue sustituido en el descanso en la victoria del Bayern en Bremen y Kompany aseguró que el cambio fue por mera precaución

Malas noticias para Bayern Munich. Manuel Neuer sufrió una rotura muscular en el gemelo izquierdo durante la victoria por 3-0 en Bremen, en la Jornada 22 de la Bundesliga, y se trata de una lesión más grave de lo que se pensaba inicialmente.

Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES

La información fue confirmada oficialmente por el club bávaro este domingo, que adelantó que el entrenador Vincent Kompany no podrá contar con su capitán durante las próximas semanas. Se espera que esté de regreso a tiempo para el juego contra Champions League.

¿Qué le pasó a Manuel Neuer?

Neuer, de 39 años, fue sustituido en el descanso del partido en Bremen, entrando en su lugar el joven Jonas Urbig, de 22 años. Tras el pitido final, tanto el director deportivo, Max Eberl, como el propio Kompany habían restado importancia a la situación, hablando de una mera precaución, pero ese no es el caso.

Neuer en un partido de Champions League | AP
Neuer en un partido de Champions League | AP

"No es nada dramático", afirmó Eberl. Por su parte, el entrenador belga añadió. "Lo tranquilizador es que Manu parecía muy relajado después del partido. Si fuera grave, quizás no se habría ido tan rápidamente al banquillo en la segunda parte. Fue una medida de precaución, explicó.

¿Qué partidos se perderá Neuer?

Sin embargo, los exámenes revelaron una realidad diferente. Según informaciones del diario alemán BILD, el guardameta deberá afrontar una baja de tres semanas. Esta ausencia significa que Neuer se perderá, como mínimo, el partido contra el Frankfurt, programado para el sábado 21 de febrero, pero no solo eso.

Manuel Neuer durante el partido ante RB Leipzig | AP
Manuel Neuer durante el partido ante RB Leipzig | AP

Su participación en el Clásico contra el Borussia Dortmund (28 de febrero) está seriamente en riesgo y dependería de una gran recuperación, considerada improbable. Le sigue el encuentro con el M'gladbach el 6 de marzo, en el que también es duda. En la Champions, el Bayern no volverá a jugar hasta los Octavos de Final, el 10/11 y 17/18 de marzo, contra un adversario aún por definir, pero debería estar disponible.

La buena noticia para el equipo de Múnich es la buena forma del portero suplente, Jonas Urbig. Tras su entrada en Bremen, demostró seguridad y tuvo una actuación estable. Ya en su partido anterior, en la fase de grupos de la Champions contra el PSV Eindhoven (victoria por 2-1), Urbig había brillado con varias paradas de gran nivel.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
09:09 ‘Decepcionante’: Zague revienta al América tras derrota en el Clásico Nacional
08:31 Así festejó 'Hormiga' González tras hacer el gol de la victoria ante América en el Clásico Nacional
08:26 Comentarista comete error grosero al aire y confunde Televisa con Telemundo
07:52 Henry Martín asume el golpe tras el Clásico: “Nos duele, pero debemos reaccionar”
07:34 “No hemos conseguido nada”: Milito llama a la mesura tras ganar el Clásico
07:20 André Jardine reconoce el buen momento de Chivas y pide autocrítica en América
06:24 ¿Se pierde el Mundial? Neuer se lesiona y es más grave de lo que se pensaba
03:10 Fabregas arremete contra su propio jugador y excompañero: "¡Debería practicar otro deporte!"
01:06 Portada RÉCORD 15 de febrero de 2026
00:48 ¿Frustrados? Alonso Aceves revela cómo está el vestidor de Rayados de Monterrey
Tendencia
1
Empelotados ¡Inaudito! Bad Bunny cambia letra de canción en pleno concierto en Argentina por Messi
2
Contra ¡Hay tiro! Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring por varios millones de pesos
3
Futbol ¡Desquiciados! Barra del Atlético San Luis quema ataúd con escudo de Querétaro previo al Clásico de la 57
4
Fórmula 1 Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y anticipa una gran dupla en Cadillac para la F1 2026
5
Futbol Real Madrid golea a la Real Sociedad y sueña con el liderato
6
Otros Deportes ¡Oro para México! La delegación mexicana brilla a nivel mundial
Te recomendamos
‘Decepcionante’: Zague revienta al América tras derrota en el Clásico Nacional
Futbol
15/02/2026
‘Decepcionante’: Zague revienta al América tras derrota en el Clásico Nacional
Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7
Futbol
15/02/2026
Así festejó 'Hormiga' González tras hacer el gol de la victoria ante América en el Clásico Nacional
Comentarista comete error grosero al aire y confunde Televisa con Telemundo
Empelotados
15/02/2026
Comentarista comete error grosero al aire y confunde Televisa con Telemundo
Henry Martín asume el golpe tras el Clásico: “Nos duele, pero debemos reaccionar”
Futbol
15/02/2026
Henry Martín asume el golpe tras el Clásico: “Nos duele, pero debemos reaccionar”
Gabriel Milito da indicaciones durante el Clásico Nacional de Chivas contra América | IMAGO 7
Futbol
15/02/2026
“No hemos conseguido nada”: Milito llama a la mesura tras ganar el Clásico
André Jardine en lamento durante el Clásico Nacional de Chivas contra América en el Clausura 2026 | IMAGO 7
Futbol
15/02/2026
André Jardine reconoce el buen momento de Chivas y pide autocrítica en América