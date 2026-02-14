Bayern Múnich goleó al Werder Bremen y se aleja del Dortmund en la Bundesliga

Este sábado, el Bayern Múnich visitó el Weserstadion para enfrentarse al Werder Bremen, encuentro en donde los bávaros buscaban volver a alejarse del Borussia Dortmund en la Bundesliga.

Durante 20 minutos, el Bremen logró emparejar el trámite del partido, aunque, al 22 de tiempo corrido, Harry Kane lograría marcar su primer tanto del juego desde los 11 pasos.

No pasó mucho tiempo para que el cuadro de la Baviera volviera a hacerse presente en el marcador; tres minutos después, Harry Kane marcó su doblete, resultado con el que el Múnich se iría al descanso.

Durante la segunda mitad, el Werder Bremen contuvo los embates del cuadro de La Baviera, aunque tampoco propusieron mucho al arco de Manuel Neuer.

Cerca del final, a los 70 minutos del partido, León Goretzka (que no seguirá con el Bayern Múnich la siguiente temporada) marcó el tercero y definitivo gol del encuentro, con el que el Bayern selló la goleada y aseguró los tres puntos.

Con este resultado, el Bayern Múnich se aleja del Borussia Dortmund, que estaba a tres unidades en la pelea por el título de la Bundesliga.

Por su parte, la derrota le perjudica al Bremen, que se encuentra en la posición 16 de la tabla, a solo dos puntos del penúltimo lugar del campeonato germano.