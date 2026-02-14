Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Bayern Múnich goleó al Werder Bremen y se aleja del Dortmund en la Bundesliga

Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Marcos Olvera García 11:34 - 14 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con doblete de Harry Kane, el cuadro bávaro goleó al Bremen y pone seis puntos de diferencia sobre el Borussia Dortmund

Este sábado, el Bayern Múnich visitó el Weserstadion para enfrentarse al Werder Bremen, encuentro en donde los bávaros buscaban volver a alejarse del Borussia Dortmund en la Bundesliga.

Durante 20 minutos, el Bremen logró emparejar el trámite del partido, aunque, al 22 de tiempo corrido, Harry Kane lograría marcar su primer tanto del juego desde los 11 pasos.

No pasó mucho tiempo para que el cuadro de la Baviera volviera a hacerse presente en el marcador; tres minutos después, Harry Kane marcó su doblete, resultado con el que el Múnich se iría al descanso.

Durante la segunda mitad, el Werder Bremen contuvo los embates del cuadro de La Baviera, aunque tampoco propusieron mucho al arco de Manuel Neuer.

Cerca del final, a los 70 minutos del partido, León Goretzka (que no seguirá con el Bayern Múnich la siguiente temporada) marcó el tercero y definitivo gol del encuentro, con el que el Bayern selló la goleada y aseguró los tres puntos.

Con este resultado, el Bayern Múnich se aleja del Borussia Dortmund, que estaba a tres unidades en la pelea por el título de la Bundesliga.

Por su parte, la derrota le perjudica al Bremen, que se encuentra en la posición 16 de la tabla, a solo dos puntos del penúltimo lugar del campeonato germano.

El Werder Bremen está solo dos puntos por encima del St. Pauli, que es el equipo que, junto al Heidenheim, se estarían yendo a la segunda división del futbol alemán.

Últimos videos
Lo Último
13:13 Marx Arriaga: las polémicas con la SEP que le costaron el cargo
12:47 ¡Oficial! Chivas sufre la baja de Luis Romo previa al Clásico de Clásicos contra América
12:35 Team Giannis vence en el juego de las celebridades antes del NBA All Star Game
12:30 Ronaldo Cisneros revela que el sueldo en Costa Rica "compite" con Liga MX
12:25 VIDEO: Estafan a Mr. Doctor con más de medio millón de pesos; ya identificó al culpable
12:23 Así se vive San Valentín durante los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina
12:04 Sebastián Abreu prioriza el Mundial: "Lo importante es que Gilberto Mora llegue a la Copa del Mundo"
11:47 VIDEO / NEUROAMOR: lo que tu sistema nervioso confunde con destino
11:34 Bayern Múnich goleó al Werder Bremen y se aleja del Dortmund en la Bundesliga
11:26 Manchester City vence contundentemente a Salford y avanza en FA Cup
Tendencia
1
Futbol ¡Fiesta azulcrema! Jugadores del América son ovacionados en Guadalajara previo al Clásico Nacional
2
Futbol ¡Juninho al rescate! Pumas remonta a Puebla y se mantiene el invicto en Liga MX
3
Futbol Leyendas de Chivas ven a Hormiga González como la futura figura del Rebaño Sagrado
4
Empelotados "Eres un estúp/#o": Javier Alarcón réplica polémica con Ricardo Peláez en vivo
5
Futbol Fernando Quirarte se rinde en elogios para ‘Hormiga’ González y Brian Rodríguez
6
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
Te recomendamos
Marx Arriaga: las polémicas con la SEP que le costaron el cargo
Contra
14/02/2026
Marx Arriaga: las polémicas con la SEP que le costaron el cargo
¡Oficial! Chivas sufre la baja de Luis Romo previa al Clásico de Clásicos contra América
Futbol
14/02/2026
¡Oficial! Chivas sufre la baja de Luis Romo previa al Clásico de Clásicos contra América
Team Giannis vence en el juego de las celebridades antes del NBA All Star Game
Basquetbol
14/02/2026
Team Giannis vence en el juego de las celebridades antes del NBA All Star Game
Ronaldo Cisneros revela que el sueldo en Costa Rica "compite" con Liga MX
Futbol
14/02/2026
Ronaldo Cisneros revela que el sueldo en Costa Rica "compite" con Liga MX
VIDEO: Estafan a Mr. Doctor con más de medio millón de pesos; ya identificó al culpable
Contra
14/02/2026
VIDEO: Estafan a Mr. Doctor con más de medio millón de pesos; ya identificó al culpable
Así se vive San Valentín durante los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina
Otros Deportes
14/02/2026
Así se vive San Valentín durante los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina