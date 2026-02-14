Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Chivas sufre la baja de Luis Romo previa al Clásico de Clásicos contra América

Alfredo Olivarez Ramírez 12:47 - 14 febrero 2026
El mediocampista mexicano no estará disponible para el enfrentamiento ante las Águilas del América de este sábado

Luis Romo no formará parte del compromiso más trascendente del torneo. El defensor de Club Deportivo Guadalajara fue descartado oficialmente para el Clásico Nacional ante el Club América, en una nueva edición del encuentro más representativo del futbol mexicano.

La baja del capitán rojiblanco se confirmó tras la publicación de la lista de convocados para el partido de este sábado, lo que supone una ausencia sensible para el Guadalajara, tanto por su aporte estratégico en el terreno de juego como por el liderazgo y la experiencia que brinda en compromisos de alta exigencia.

En días recientes se mantenía la expectativa sobre su evolución; sin embargo, luego de las evaluaciones médicas pertinentes se determinó no arriesgar al jugador, priorizando su recuperación para los siguientes compromisos del campeonato. Se estima que permanecerá fuera de actividad entre cuatro y seis semanas.

Romo se había consolidado como un elemento fundamental en el esquema del equipo, aportando equilibrio entre las líneas defensiva y ofensiva, además de asumir un rol protagónico en momentos decisivos.

Ante este escenario, Diego Campillo se perfila para ocupar su lugar en el once inicial. El joven defensor tendría la responsabilidad de proporcionar firmeza, intensidad y orden en la zona medular, en un encuentro que suele resolverse por detalles y concentración.

Castillo elegible ante América

A pesar de la baja de Romo, el conjunto rojiblanco contará con José Castillo como opción elegible. El futbolista era duda para el Clásico debido a una lesión en el tobillo derecho; no obstante, logró recuperarse satisfactoriamente y estará en condiciones de ver actividad ante el América este sábado.

Jonathan Pérez deberá esperar

Además de la ausencia de Romo y la recuperación de Castillo, otra de las novedades en la convocatoria presentada por Gabriel Milito es que el reciente refuerzo rojiblanco, Jonathan Pérez, no fue incluido en la lista para el encuentro de este fin de semana.

