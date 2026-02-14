Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chivas calienta el Clásico Nacional con una ruidosa "serenata" al América

Afición de Chivas | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara 11:02 - 14 febrero 2026
La barra La Irreverente fue señalada como la principal responsable de organizar estos actos de hostilidad

La polémica estalló antes del esperado duelo entre Chivas y América tras un incidente frente al hotel de concentración azulcrema. La barra del Rebaño Sagrado decidió lanzar un "recadito" luminoso que encendió las redes sociales y el debate deportivo.

Afición de Chivas I @Chivas

Según informes del periodista Jesús Hernández, los aficionados rojiblancos detonaron pirotecnia durante la madrugada para interrumpir el descanso de los jugadores. La situación generó molestia en la expedición de Coapa que buscaba tranquilidad previa al gran compromiso.

La barra La Irreverente fue señalada como la principal responsable de organizar estos actos de hostilidad en las inmediaciones del inmueble. El objetivo era claro: impedir el sueño del plantel americanista mediante el uso de diversos artefactos explosivos.

¿Qué métodos utilizó la afición rojiblanca para provocar al rival?

Dentro del arsenal pirotécnico utilizado se reportaron cohetes chifladores, carcasas y cohetes de vara que iluminaron el cielo nocturno. Además de las detonaciones, los seguidores del Guadalajara instalaron equipos de sonido con música a un volumen sumamente elevado.

Este tipo de acciones no son nuevas en el entorno del futbol mexicano, aunque siempre desatan posturas encontradas entre los especialistas. Muchos consideran que estas prácticas forman parte del folklore tradicional que rodea a los partidos de alta intensidad.

Afición de Chivas I MEXSPORT

Por otro lado, un sector considerable de la opinión pública calificó el gesto como un acto antideportivo que atenta contra el profesionalismo. Las críticas llovieron en plataformas digitales, donde se cuestionó la falta de respeto hacia la integridad del equipo visitante.

El folklore del futbol divide opiniones previo al Clásico Nacional

En redes sociales como X, el debate continúa activo mientras los usuarios comparten imágenes de la pirotecnia y los estruendos vividos. Algunos fanáticos defienden que esta es la esencia de la rivalidad más importante que existe en el país.

A pesar de la división de opiniones, la realidad es que el ambiente para el partido se encuentra más tenso que nunca. Las autoridades correspondientes no han emitido sanciones, pero el hecho queda registrado como un capítulo más de la guerra psicológica.

América vs Chivas Apertura 2025 I IMAGO7
