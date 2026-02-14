Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tres partidos después, Cristiano Ronaldo vuelve al once del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo en una sesión de gimnasio del Al-Nassr | X: @AlNassrFC_EN
Cristiano Ronaldo en una sesión de gimnasio del Al-Nassr | X: @AlNassrFC_EN
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 11:01 - 14 febrero 2026
El internacional portugués regresa al equipo de Jorge Jesus luego de varias semanas de polémica

Novedad de peso en el once inicial de Jorge Jesus para la visita del Al-Nassr al Al-Fateh, correspondiente a la 22.ª jornada de la liga saudí: Cristiano Ronaldo regresa a las opciones del técnico luso, tres partidos y una huelga después.

CR7 se perdió las últimas dos jornadas de liga, contra el Al Riyadh (1-0) y el Al Ittihad (2-0) en protesta por la gestión del club por parte del Fondo de Inversión Pública (FIP), en comparación con el trato que se ha dado a los rivales.

Cristiano Ronaldo | AP

Al descontento por la falta de inversión, se sumaron noticias de considerables retrasos en el pago de los salarios de los empleados del club. Días después, la estructura del Al Nassr cedió a la presión del astro luso y regularizó todos los pagos pendientes, días después del duelo contra el Al Ittihad.

A media semana, Ronaldo viajó con el equipo a Arkadag, para afrontar la ida de los octavos de final de la AFC Champions League, sin embargo, su regreso a los terrenos de juego quedó reservado para este sábado, en el campo del Al-Fateh.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | AP

La estrella portuguesa ha sido una pieza fundamental para Al-Nassr esta temporada, habiendo anotado 17 goles en 18 partidos de la Saudi Pro League.

El equipo dirigido por Jorge Jesus ha tenido un buen rendimiento a lo largo de la campaña, lo que ha permitido que se mantengan en la pelea por el título.

