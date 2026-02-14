VIDEO: Estafan a Mr. Doctor con más de medio millón de pesos; ya identificó al culpable

Mr. Doctor, conocido por sus polémicos videos en los que desenmascara a supuestos especialistas y creadores de contenido en temas de salud, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. Pero esta vez no fue por una crítica ni por un enfrentamiento mediático, sino por una confesión que sorprendió a propios y extraños: fue víctima de una estafa por más de medio millón de pesos.

El influencer médico, que en el pasado ha protagonizado controversias —incluida una demanda por violencia digital tras cuestionar las prácticas de Maryfer Centeno—, compartió un video en el que reveló el duro golpe económico que sufrió.

“Me acabo de enterar que me estafaron con más de medio millón de pesos (...) Son en número 600 mil pesos los que me robó a través de estafas, de engaños, de ganarse mi confianza y a través de un mismo modus operandi que aplica con cada una de sus víctimas”, expresó.

Mr. Doctor afirma que una persona se ganó su confianza para estafarlo / FB: @MrDoctorOficial1

La confesión generó una ola de reacciones, pues Mr. Doctor se ha construido una reputación como denunciante de “charlatanes” en el ámbito médico. La ironía no pasó desapercibida.

¿Cómo ocurrió la estafa?

En su testimonio, explicó que el presunto responsable entró en su vida hace aproximadamente cinco meses. La propuesta parecía atractiva: una inversión en un negocio que prometía rendimientos cada 15 días.

Sin embargo, todo terminó siendo un engaño. El creador de contenido aseguró que no puede revelar aún el nombre del involucrado, pero advirtió que ya está plenamente identificado: “No puedo decir aún bien el nombre de esa persona, pero ya la tenemos identificada… no te vas a salir con la tuya”.

El influencer dijo que le robaron 600 mil pesos que serían invertidos en un negocio / FB: @MrDoctorOficial1

También afirmó que existen más víctimas, algunas de las cuales habrían perdido automóviles, casas, terrenos y otras propiedades, e incluso se habrían endeudado tras confiar en el mismo esquema.

La ironía que lo persigue

Mr. Doctor reconoció la contradicción de la situación. “A pesar de que soy un cazacharlatanes, fui víctima de uno… tal vez no es charlatán dentro de la medicina, pero sí en cuestiones económicas”, dijo.

El médico también señaló que el presunto estafador presumía vínculos con el crimen organizado, manejo de armas y relaciones políticas. Aun así, aseguró no tener miedo y que procederá legalmente.

Incluso lanzó una advertencia directa al señalar que, si algo le llegara a ocurrir a él o a su familia, responsabiliza a una persona identificada con la inicial “Y”.

La presunta estafadora ya fue identificada y fue denunciada antes las autoridades correspondientes / FB: @MrDoctorOficial1

Preparan denuncia formal

En su mensaje final, el influencer admitió sentirse impotente por no haber detectado antes el engaño, especialmente porque siempre ha alentado a víctimas de fraudes a no sentirse culpables.

Aseguró que ya informó a su familia y círculo cercano, y adelantó que en los próximos días dará más detalles y formalizará la denuncia ante las autoridades.