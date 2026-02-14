Marx Arriaga: las polémicas con la SEP que le costaron el cargo

La salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no fue tersa, ni silenciosa.

Aunque la notificación fue verbal y la dependencia aseguró que no hubo “ningún desalojo”, el episodio dejó en evidencia la tensión interna que desde hace meses se vivía en la dependencia. Arriaga no abandonó de inmediato sus oficinas en avenida Universidad 1200 y exigió el acta formal de despido para tramitar su salida.

La SEP explicó que la plaza “tendrá un cambio de naturaleza, a partir del 15 de febrero, a la modalidad de libre designación”, lo que implica que ahora el titular será nombrado directamente por el secretario de Educación.

Marx Arriaga es el creador y responsable de los libros de textos de la SEP / Especial

Pero detrás del movimiento administrativo hay una historia marcada por polémicas, confrontaciones ideológicas y acusaciones de traición.

¿Quién es Marx Arriaga?

Arriaga fue una de las figuras clave de la llamada Nueva Escuela Mexicana, el proyecto educativo impulsado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su papel más visible: el rediseño de los libros de texto gratuitos.

Filólogo de formación, llegó en 2021 a la dirección de Materiales Educativos, cuando Delfina Gómez era titular de la SEP. Antes fue director general de Bibliotecas Públicas y en 2012 fue sinodal en el examen de doctorado en Humanidades de Beatriz Gutiérrez Müller.

El funcionario tiene problemas con las autoridades de la SEP por sus críticas internas / Especial

La polémica de los libros

Durante el sexenio pasado, Arriaga encabezó la transformación de los libros de texto, materiales que generaron críticas por presuntos errores ortográficos, fechas históricas modificadas, fallas en problemas matemáticos y un supuesto enfoque ideológico.

Organizaciones civiles promovieron amparos para frenar su distribución. La SEP prometió correcciones. En marzo de 2025, ya con Claudia Sheinbaum en la Presidencia, el secretario Mario Delgado anunció que los libros de matemáticas serían revisados por el Cinvestav para garantizar su calidad.

Desde entonces, Arriaga comenzó a señalar que se intentaba modificar los libros de la administración anterior.

El distanciamiento con el actual gobierno le ha costado su puesto en la Dirección General de Materiales / Especial

La “rebelión” en la SEP

El punto de quiebre llegó en diciembre de 2025, cuando Arriaga propuso crear los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos, con el objetivo de proteger "los valores del obradorismo y la Cuarta Transformación".

El exhorto fue interpretado como un desafío directo a la actual conducción de la SEP. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la Cuarta Transformación, nadie, eso le pertenece al gobierno del pueblo".

Y añadió: "Hay debate interno, es normal que haya debate interno, pero la SEP tiene que cumplir con la función que es el derecho a la educación y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado".

Aunque en ese momento descartó una rebelión, también dejó claro que el trabajo en equipo era indispensable.

Traicionaron los sueños de Andrés Manuel

La declaración que terminó por tensar la cuerda ocurrió en Tabasco, durante una conferencia en la Escuela Normal Urbana de Balancán.

Ante la pregunta de un estudiante, Arriaga respondió: “Hay que decirlo claro: ¿Qué está haciendo el gobierno federal? Traicionar”.

Y remató: “¿Qué ha pasado? Los funcionarios traicionaron los sueños de Andrés Manuel” (...). Cuando llegaron y se sentaron en esas instituciones y les pusieron los chóferes y le dieron esos grandes salarios (...), se sintieron cómodos y le dieron la espalda al sueño”.

Dos días después, fue destituido.

¿Cambio administrativo o ruptura política?

Oficialmente, la SEP habla de un cambio en la modalidad de designación del cargo. Extraoficialmente, el mensaje es claro: la confrontación pública con la actual administración tuvo consecuencias.