VIDEO: Equipo de El Costeño sufre asalto en CDMX; sospecha de un posible ataque directo

Todo su equipo acudió al Ministerio Público para levantar la denuncia / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:00 - 14 febrero 2026
El comediante denunció que hombres en motocicleta interceptaron a su staff en la colonia Narvarte cuando salían rumbo a Iguala

La inseguridad volvió a tocar la puerta del espectáculo. Javier Carranza, mejor conocido como ‘El Costeño’, denunció que su equipo de trabajo fue víctima de un asalto en la Ciudad de México, apenas minutos después de iniciar su traslado rumbo a Iguala, Guerrero, donde tenía programada una presentación.

De acuerdo con el comediante, los hechos ocurrieron el pasado viernes 13 de febrero, cuando apenas habían avanzado una cuadra desde su punto de partida.

El comediante explica que los asaltaron a unas cuadras al salir de regreso a Guerrero / Especial

Así ocurrió el asalto

El Costeño explicó que dos sujetos a bordo de una motocicleta, con “cascos negros y chamarras negras”, interceptaron a su equipo en la colonia Narvarte.

"Aquí en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Andan con todo y los asaltaron", expresó El Costeño.

Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) acudieron al lugar luego del llamado al 911. "Vamos a levantar la denuncia apenas tengamos tiempo porque tenemos que ir a trabajar".

El Costeño sospecha que el robo pudo estar planeado al saber sus movimientos / Especial

¿Fue un asalto planeado?

Aunque evitó asegurar que se tratara de un ataque planeado, el comediante dejó abierta la posibilidad.

"No quisiéramos sospechar que esto fue directo (...) queremos pensar que fue fortuito, que fue nada más por casualidad".

Sin embargo, también advirtió: "Porque si esto trae consigna, híjole, está difícil. Vamos a ver si las autoridades pueden dar con estos delincuentes, con estos asaltantes que asaltaron a mi equipo a una cuadra de nuestro punto de partida de donde salimos para trabajar".

El mensaje fue acompañado de una advertencia clara: "La rata anda con todo. ¡Cuídense banda!".

El artista y su equipo acudieron antes las autoridades para levantar la denuncia / Especial

Reacciones en redes

El mensaje fue acompañado de una advertencia clara: "La rata anda con todo. ¡Cuídense banda!".

El video generó decenas de reacciones entre seguidores y colegas del medio. Una de las primeras en pronunciarse fue La Chupitos, quien escribió: "No es justo, no es justo".

La denuncia se da apenas días después de que El Costeño informara que ganó una demanda contra su ex prometida, quien le robó casi 300 mil pesos.

"Pues ya me pagaron: dinero, objetos de valor (...) Perdió la dignidad, pero eso no se la robé yo", dijo El Costeño en una entrevista a Hoy en su momento.

Mientras tanto, el comediante aseguró que cumpliría con su compromiso laboral pese al susto, aunque pidió a las autoridades que den con los responsables.

