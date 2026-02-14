Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero

Este sábado se celebra el Día del Amor y la Amistad, algo que han celebrado una de las duplas más importantes de la narración deportiva en nuestro país.

Durante un promocional que lanzó TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García se 'declararon' su amor en pleno 14 de febrero.

Te amo, yo también!!! https://t.co/kRTt5oZBNN — Luis García P (@GarciaPosti) February 14, 2026

En el video, que TV Azteca compartió en sus redes sociales, Luis García recrea la imagen de José Luis Villareal (Choche) y llega con unas flores a la puerta de Martinoli.

Cuando el narrador abre la puerta, García le confiesa su amor a Martinoli, quien también le dice 'Te amo' a su compañero de transmisión en TV Azteca.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @cmartinolimx

Recientemente, Martinoli y Luis García han aparecido en su pódcast 'Farsantes con gloria' fuera de las transmisiones de TV Azteca.

Al final del video, Martinoli y García se funden en un abrazo, recordando que la pareja tiene más de dos décadas de complicidad en el micrófono en TV Azteca.