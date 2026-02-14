Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Luis García se le 'declara' a Martinoli en pleno 14 de febrero

Luis García y Christian Martinoli | IG: @garciaposti
Marcos Olvera García 10:38 - 14 febrero 2026
La pareja de TV Azteca protagonizó un video previo al día de San Valentín, donde el doctor le declara su amor a Martinoli

Este sábado se celebra el Día del Amor y la Amistad, algo que han celebrado una de las duplas más importantes de la narración deportiva en nuestro país.

Durante un promocional que lanzó TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García se 'declararon' su amor en pleno 14 de febrero.

En el video, que TV Azteca compartió en sus redes sociales, Luis García recrea la imagen de José Luis Villareal (Choche) y llega con unas flores a la puerta de Martinoli.

Cuando el narrador abre la puerta, García le confiesa su amor a Martinoli, quien también le dice 'Te amo' a su compañero de transmisión en TV Azteca.

Luis García y Christian Martinoli | IG: @cmartinolimx

Recientemente, Martinoli y Luis García han aparecido en su pódcast 'Farsantes con gloria' fuera de las transmisiones de TV Azteca.

Al final del video, Martinoli y García se funden en un abrazo, recordando que la pareja tiene más de dos décadas de complicidad en el micrófono en TV Azteca.

Luis García y Christian Martinoli | MEXSPORT
