VIDEO: Alcaldesa de Cuauhtémoc acusa emboscada en operativo y muestra los golpes que recibió

Lo que comenzó como un operativo de reordenamiento en San Cosme terminó en golpes, empujones y acusaciones directas contra una diputada local.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que ella y personal de la demarcación fueron agredidos durante una intervención para retirar puestos semifijos que, aseguró, operaban sin autorización en Avenida Ribera de San Cosme.

A través de una transmisión en vivo, la edil relató que el operativo buscaba regular el comercio en vía pública, donde —según dijo— cinco puestos originales se habían convertido en 22.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega mostró los golpes que recibió en todo el cuerpo / Especial

“Estuvimos reordenando la vía pública, San Cosme, de cinco puestos pasaron a 22 puestos por ‘permisos’ del Gobierno de la Ciudad, permisos que nunca han enseñado. Estuvimos esperando una hora porque supuestamente ban a llegar a concertar del Gobierno de la Ciudad, grabé un video que no había logrado subir porque estaba yo esperando a que llegara la ciudad para dialogar y lo único que hicieron fue tendernos una trampa y mandar a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena (sic.), para golpearnos, hay muchísimos trabajadores de la alcaldía golpeados”, relató.

Empujones, jaloneos y una trabajadora en el suelo

En videos difundidos por la propia alcaldía se observan momentos de tensión: jaloneos entre policías y comerciantes, gritos, empujones y una mujer con chaleco azul —presuntamente trabajadora de la demarcación— que cae al piso tras recibir un golpe.

La Dirección de Mercados y Vía Pública informó que se retiraron alrededor de 20 puestos semifijos colocados sin autorización, luego de quejas ciudadanas por obstrucción peatonal. Señaló que el personal apoyó a comerciantes para resguardar su mercancía.

Los comerciantes y policías se enfrentaron pasando a golpear a la alcaldesa / Especial

“Estuvimos esperando una hora porque supuestamente iban a llegar a concertar, del gobierno de la Ciudad (…) Estaba esperando para dialogar, y lo único que hicieron es tendernos una trampa y mandarnos a toda la gente de Diana Barrios, diputada de Morena, para golpearnos”, señaló.

La alcaldesa aseguró que más de 200 personas los rodearon y comenzaron a agredirlos físicamente.

Señalamientos directos y denuncia formal

Rojo de la Vega responsabilizó públicamente a Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena y lideresa de comerciantes del Centro Histórico. De acuerdo con la alcaldesa, los propios vendedores señalaron que eran encabezados por la legisladora.

La alcaldesa empezó a buscar a los responsables hasta que salió huyendo en su camioneta / Especial

“Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulantes en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley? “Hoy soy yo, pero todos los días son comerciantes extorsionados, familias que no pueden disfrutar de sus espacios, y también algunas de ellas y ellos… que ante la ausencia o la complicidad de las autoridades, viven obligados por criminales de cuello blanco y ‘líderes’ a trabajar en las calles”, expresó en redes sociales.

La alcaldía informó que Rojo de la Vega acudió al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente. En imágenes compartidas, se observan golpes en pómulo, brazo y espalda. Hasta el momento, autoridades capitalinas no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.