Otros Deportes

Así se vive San Valentín durante los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina

Así se celebra San Valentín en Milán-Cortina | AP
Associated Press (AP) 12:23 - 14 febrero 2026
Este sábado se celebra el día de San Valentín, aunque para los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno, se celebra de una manera muy diferente

En los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, ganar medallas no es lo único que hace que se hinchen los corazones. Desde las pistas de hielo hasta las colinas nevadas, el amor está en el aire helado.

Algunas competencias ya parecen tener a Cupido entre los presentes.

Así se celebra San Valentín en Milán-Cortina | AP

La patinadora neerlandesa Jutta Leerdam estableció un récord olímpico en la carrera de 1.000 metros y luego se giró para encontrar a su prometido, Jake Paul, en las gradas; ambos, visiblemente llorando, se hicieron señales de corazón con las manos. Y el novio de toda la vida de la campeona de esquí de descenso Breezy Johnson le pidió matrimonio cerca de la línea de meta el jueves, rodeado de integrantes del equipo de esquí de Estados Unidos.

El Día de San Valentín para atletas y asistentes en los Juegos no suele significar grandes gestos, pero no por eso es menos especial.

Así se celebra San Valentín en Milán-Cortina | AP

El Día de San Valentín coincide con las finales de la prueba femenina de skeleton. Eso significa que Kim Meylemans, de Bélgica, y Nicole Rocha Silveira, de Brasil —una pareja internacional que compite para sus respectivas selecciones nacionales— estarán demasiado ocupadas como para una cena romántica. Le contaron a The Associated Press que ni siquiera llevaron regalos para intercambiar.

Ambas se sienten afortunadas de que sus comités olímpicos nacionales hayan organizado que compartan habitación en la villa olímpica de Cortina d'Ampezzo, ya que por lo general solo los compañeros de equipo comparten alojamiento. La mitad de su habitación está decorada por Bélgica y la otra mitad por Brasil.

Así se celebra San Valentín en Milán-Cortina | AP

Rocha Silveira era nueva en el deporte en 2019, cuando Meylemans ya competía en pruebas de la Copa del Mundo. Se enamoraron durante la pandemia mientras compartían alquileres de corta duración, ya que muchos hoteles cerraron.

Avanzando hasta 2024, sin saberlo, compraron anillos de compromiso idénticos y planearon propuestas para el mismo paseo en barco en Brasil durante unas vacaciones. Se casaron el agosto pasado.

Cuando compiten, chocan las manos y se besan antes de cada bajada, deseándose lo mejor.

