Futbol

¡Juninho al rescate! Pumas remonta a Puebla y se mantiene el invicto en Liga MX

Juninho festeja gol de la victoria de Pumas ante Puebla | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 21:39 - 13 febrero 2026
Universidad Nacional no ha perdido en seis fechas disputadas del Clausura 2026

Continúa el invicto. Pumas sufrió ante Puebla en la Jornada 6 del Clausura 2026, pero con determinación logró remontar un adversa desventaja de dos goles para llevarse los tres puntos al dejar el marcador 3-2.

Morales festeja anotación ante Puebla | IMAGO7

El equipo dirigido por Efraín Juárez le da vuelta a la hoja a la eliminación sufrida en la Concacaf Champions Cup ante San Diego a media semana. El consuelo de Universidad Nacional es la Liga MX, donde marcha invicto tras seis fechas disputadas.

¿Cómo fue el triunfo de Pumas sobre Puebla?

Juan Pablo Vargas puso en duda la continuidad de la marca invicta al adelantar a La Franja al minuto 29. Edgar Guerra se encargó de poner en todavía más aprietos a los auriazules con su anotación al 41'.

Una de las claves para que la remontada fuera posible, fue el gol de Guillermo Martínez al final de la primera mitad, que le dio vida a Pumas para buscar el resultado en los últimos 45 minutos en el Estadio Cuauhtémoc.

Imágenes del encuentro entre Pumas y Puebla | IMAGO7

Robert Morales encontró el empate por la vía del penalti, luego de que el mismo delantero haya recibido un contacto en el área del conjunto local. El paraguayo no tuvo problema para convertir su oportunidad.

Juninho se convierte en héroe de Pumas

Cuando el partido agonizaba, Uriel Antuna puso un centro preciso que Juninho recibió para darse la media vuelta y poner el 3-2 en el marcador. La euforia fue absoluta en la cancha del Puebla, al saber que el invicto está vivo, y más con un triunfo en la bolsa.

Pumas navega entre críticas y señalamientos, pero los resultados le dan vida al proyecto encabezado por Efraín Juárez, quien se ha llevado los reflectores por los últimos tropiezos de Universidad Nacional, especialmente el último en Concacaf.

Momentos del Pumas vs Puebla | IMAGO7
