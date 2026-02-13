¡Futuro definido! América toma decisión sobre Brian Rodríguez

Se queda. Pese a que en las últimas horas surgió el rumor de una futura salida de Brian Rodríguez de América con rumbo al CSKA de Moscú, la realidad es que el futuro del extremo charrúa estará un tiempo más en Coapa.

Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, 'El Rayito' se quedará en las Águilas para mantener un gran nivel rumbo a la Copa del Mundo 2026. Además, la directiva azulcrema espera que el jugador uruguayo pueda salir mejor cotizado después del verano.

¿De cuánto fue la oferta por Brian Rodríguez?

El conjunto ruso ofreció un total de 11 millones de dólares por Brian Rodríguez, sin embargo, la cláusula del uruguayo es de 20 millones de dólares. La oferta del CSKA de Moscú no es la única, pues alrededor del viejo continente ven con buenos ojos la calidad del Rayito.

Aunque la oferta fue tentadora para ambas partes, el jugador uruguayo se quiere mantener en Coapa, por múltiples factores. El gran nivel de Brian lo hizo uno de los futbolistas favoritos de la afición, además de que logró una gran camaradería con varios miembros del plantel.

Su promotor lo busca mover

El futbol, como todo, es un negocio, por lo que el promotor de Brian Rodríguez es quien buscará moverlo para ganar una comisión. Chino Lasalvia fue quien filtró el interés, para cimbrar desde dentro los cimientos en Coapa.

Por ahora, el jugador del América seguirá en el Nido por unos meses más, pero su salida se puede efectuar después del verano. Las Águilas han sido su equipo predilecto, pues en 132 partidos anotó 32 goles y repartió 21 asistencias.

Su primera aventura en el viejo continente fue en el Almería, equipo en el que solamente pudo disputar 16 encuentros y no logró anotar; solamente dio una asistencia. El Rayito buscará una revancha en Europa, pero no de momento.