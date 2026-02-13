Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Futuro definido! América toma decisión sobre Brian Rodríguez

Brian Rodríguez lamentando una falla en el duelo ante Rayados | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 17:26 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, aunque las Águilas lo consideraron, el Rayito se queda en Coapa

Se queda. Pese a que en las últimas horas surgió el rumor de una futura salida de Brian Rodríguez de América con rumbo al CSKA de Moscú, la realidad es que el futuro del extremo charrúa estará un tiempo más en Coapa.

Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, 'El Rayito' se quedará en las Águilas para mantener un gran nivel rumbo a la Copa del Mundo 2026. Además, la directiva azulcrema espera que el jugador uruguayo pueda salir mejor cotizado después del verano.

¿De cuánto fue la oferta por Brian Rodríguez?

El conjunto ruso ofreció un total de 11 millones de dólares por Brian Rodríguez, sin embargo, la cláusula del uruguayo es de 20 millones de dólares. La oferta del CSKA de Moscú no es la única, pues alrededor del viejo continente ven con buenos ojos la calidad del Rayito.

Aunque la oferta fue tentadora para ambas partes, el jugador uruguayo se quiere mantener en Coapa, por múltiples factores. El gran nivel de Brian lo hizo uno de los futbolistas favoritos de la afición, además de que logró una gran camaradería con varios miembros del plantel.

Brian Rodríguez en un partido de América | IMAGO7

Su promotor lo busca mover

El futbol, como todo, es un negocio, por lo que el promotor de Brian Rodríguez es quien buscará moverlo para ganar una comisión. Chino Lasalvia fue quien filtró el interés, para cimbrar desde dentro los cimientos en Coapa.

Por ahora, el jugador del América seguirá en el Nido por unos meses más, pero su salida se puede efectuar después del verano. Las Águilas han sido su equipo predilecto, pues en 132 partidos anotó 32 goles y repartió 21 asistencias.

Su primera aventura en el viejo continente fue en el Almería, equipo en el que solamente pudo disputar 16 encuentros y no logró anotar; solamente dio una asistencia. El Rayito buscará una revancha en Europa, pero no de momento.

Brian Rodríguez en celebración con América | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
18:22 Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
18:16 ¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
18:03 Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
18:02 Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
17:53 "Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
17:42 El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!
17:40 Marco Fabián contrajo matrimonio con Fernanda Contreras con Giovanni dos Santos como testigo
17:26 ¡Futuro definido! América toma decisión sobre Brian Rodríguez
17:16 Lindsey Vonn: nunca dejar de intentarlo
17:12 ¿Habrá película de La Familia P. Luche? Revelan bloqueo de ‘una persona poderosa’
Tendencia
1
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
2
Futbol América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
3
Futbol Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
4
Futbol América sufre dos bajas importantes previo al Clásico Nacional ante Chivas
5
Futbol Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México
6
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Te recomendamos
Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
Otros Deportes
13/02/2026
Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
Futbol Internacional
13/02/2026
¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
Futbol
13/02/2026
Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
Contra
13/02/2026
Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
Fórmula 1
13/02/2026
"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!
Otros Deportes
13/02/2026
El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!