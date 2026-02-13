Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!

Klaebo con la bandera de Noruega l AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 17:42 - 13 febrero 2026
Tenemos la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. Johannes Hoesflot Klaebo ha ganado su tercera medalla de oro, y su historia es totalmente extraordinaria.

Al inicio de los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, Johannes Hoesflot Klaebo se colgó el oro en la prueba de 20 kilómetros, dejando a sus rivales a dos segundos de distancia. Luego, conquistó el oro en el sprint con un tiempo de 3:39.74, y el tercero llegó el viernes.

El japonés Kokomo Murase en una práctica previo a los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina 2026 | AP
El japonés Kokomo Murase en una práctica previo a los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina 2026 | AP

Su octava medalla

Ganó el oro en la carrera de 10 kilómetros, sumando así su octava medalla de oro olímpica. En su palmarés también cuenta con una plata y un bronce. Franjo Von Almen, el esquiador suizo, también posee tres medallas de oro, lo que los convierte en figuras únicas en este aspecto.

¿Llegará el cuarto oro?

Klæbo podría conseguir su cuarto oro en la siguiente prueba de relevos de 4x7.5 kilómetros.

Si no lo logra allí, tendrá otra oportunidad de obtener la presea más brillante en la carrera de 1.585 metros. Si se corona con el oro por quinta vez, igualará el récord de Eric Heiden de 1980, quien ganó cinco medallas de oro en patinaje de velocidad. Klæbo incluso podría superar este récord, ya que está inscrito para la carrera de 50 kilómetros. Aunque no ha competido en esta disciplina en los Juegos Olímpicos hasta ahora, es sin duda uno de los favoritos.

Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina | AP

Hace un año, en el Campeonato Mundial de Trondheim, el noruego hizo historia al ganar las cinco medallas de oro en todas las disciplinas programadas, incluyendo el maratón de 50 kilómetros.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, con un total de ocho medallas de oro obtenidas en tres ediciones, Klæbo se sitúa en la cima de la lista histórica de los atletas olímpicos más laureados. Comparte esta posición con sus compatriotas Ole Einar Bjørndalen, Marit Bjørgen y Bjørn Dæhlie, quienes también tienen ocho medallas de oro.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminarán en 22 de febrero / AP

No todo es deporte para él. Dirige un exitoso canal de YouTube con su hermano menor, Ola, donde principalmente muestra sus entrenamientos y cómo los esquiadores de fondo trabajan fuera de temporada. Además, ha involucrado completamente a su familia en su programa de vida. Su madre se encarga de las finanzas y su padre es su mánager. Sin embargo, el mayor responsable de su éxito es su abuelo, Kåre Høsflot.

A sus 83 años, sigue siendo el entrenador de su nieto. No hay duda de que este hombre persigue la historia y está listo para hacerla. Marit Bjørgen tiene 15 medallas olímpicas en los Juegos de Invierno, y Klæbo seguramente irá tras ella.

El récord de 23 medallas que ostenta Michael Phelps es casi inalcanzable, pero quién sabe. Este hombre está completamente dedicado a su oficio y quizás logre alcanzar al nadador estadounidense.

