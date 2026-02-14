¿De qué trata la nueva Ley de Cine en México y qué cambios propone?

El Gobierno de México presentó una iniciativa para crear una nueva ley de cine que obligue a dar más espacio al cine mexicano en salas comerciales y plataformas digitales. La propuesta pretende actualizar las reglas de la industria audiovisual y responder a cómo ha cambiado la forma en que hoy se producen y se consumen películas y contenidos. El proyecto fue impulsado desde la Secretaría de Cultura y busca reemplazar la legislación vigente desde los años noventa.

La iniciativa plantea mayores espacios para películas mexicanas en salas de cine comerciales. / iStock

¿Qué cambiaría con la nueva ley de cine?

En términos simples: la propuesta plantea que una parte mínima de la cartelera y de los catálogos de plataformas esté dedicada a producciones mexicanas. Entre los puntos centrales están: Reservar un porcentaje de exhibición para cine nacional en complejos cinematográficos.

Garantizar que las películas mexicanas permanezcan más tiempo en cartelera , para que no desaparezcan tras pocos días.

Pedir a plataformas de streaming que den visibilidad real al contenido mexicano, por ejemplo con secciones destacadas. La intención es que las películas nacionales no queden relegadas a horarios marginales o a poca promoción.

Propuesta de ley busca impulsar la presencia del cine mexicano también en plataformas digitales. / iStock

¿Y la IA?

Se integran reformar a la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley Federal del Trabajo para proteger a intérpretes y profesionales del doblaje frente al uso no autorizado de IA, reconociendo la voz humana como una herramienta artística única y estableciendo mecanismos de consentimiento y pago justo.

La reforma contempla protección para profesionales del doblaje frente al uso de tecnologías como la IA. / iStock

Adaptarse a cómo hoy vemos cine

La iniciativa reconoce que el mundo audiovisual ya no vive solo en las salas de cine. Hoy gran parte del consumo ocurre en plataformas digitales, por lo que la propuesta también las incluye dentro de las nuevas reglas.

Además, se plantea reforzar la preservación del patrimonio audiovisual, es decir, el resguardo y digitalización de películas y materiales históricos, para evitar su pérdida y facilitar el acceso cultural.