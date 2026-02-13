Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Habrá película de La Familia P. Luche? Revelan bloqueo de ‘una persona poderosa’

Existe el deseo de que La Familia P. Luche llegue al cine/Netflix
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 17:12 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Consuelo Duval, que le da vida a Federica P. Luche, explicó por qué no ha llegado a la pantalla grande este exitoso título

¿Te imaginas una película de La Familia P. Luche? Esa es la intención del elenco y del productor Eugenio Derbez; sin embargo, la actriz Consuelo Duval, quien da vida a Federica, reveló que este proyecto no ha podido concretarse debido a una “persona poderosa” que lo ha bloqueado.

La Familia P. Luche es un programa protagonizado y producido por Eugenio Derbez/Televisa

El deseo de llevar La Familia P. Luche al cine

La Familia P. Luche es una exitosa comedia de situación mexicana (sitcom) creada, producida y protagonizada por Eugenio Derbez, emitida entre 2002 y 2012 por Televisa.


Su origen fue un sketch recurrente en el programa Derbez en Cuando y posteriormente en XHDRBZ. Ante el éxito del personaje y la aceptación del público, se decidió convertir la historia en una serie independiente centrada en las vivencias de una peculiar familia.


Tras 80 capítulos divididos en tres temporadas, la serie llegó a su fin en 2012. Aunque sus episodios siguen disponibles en distintas plataformas de streaming, un sector del público continúa anhelando el regreso de Ludovico Peluche y su familia.


Por ello, Eugenio Derbez tiene el plan de rodar una película; sin embargo, esto no ha sido posible por temas legales, según dio a conocer Consuelo Duval.

Después de tres temporadas y 80 capítulos, el programa no tuvo un final/Televisa

“Una persona poderosa” estaría bloqueando el proyecto

Seguimos luchando por hacer la película de La Familia P. Luche, pero hay ahí cosas”, declaró la comediante y actriz al programa Todo Para la Mujer de Radio Fórmula.

Duval explicó que esas “cosas” tienen que ver con el impedimento de una persona con poder, aunque no especificó de quién se trata.

Personas importantes, no importantes (...) él quiere (Eugenio Derbez) regalarle al público una película para el cierre de 'La familia P. Luche', pero con este rollo de los derechos del nombre, no lo puedes mencionar.

Aunque lo hagamos como 'La familia Pérez Luche', está impidiendo que esto suceda y es poderoso (...) el que la paga es el público, son egos y soberbia, pero pues bueno, qué puede uno hacer”, agregó Duval.
Consuelo Duval aseguró que "una persona poderosa" es quien ha evitado la producción de la película/Televisa

Un final que nunca llegó

La intención de esta película sería darle un cierre definitivo a la historia, ya que después de 80 capítulos y tres temporadas, la serie no tuvo una conclusión formal ni una escena final que marcara el desenlace de los personajes.

Últimos videos
Lo Último
18:22 Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
18:16 ¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
18:03 Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
18:02 Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
17:53 "Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
17:42 El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!
17:40 Marco Fabián contrajo matrimonio con Fernanda Contreras con Giovanni dos Santos como testigo
17:26 ¡Futuro definido! América toma decisión sobre Brian Rodríguez
17:16 Lindsey Vonn: nunca dejar de intentarlo
17:12 ¿Habrá película de La Familia P. Luche? Revelan bloqueo de ‘una persona poderosa’
Tendencia
1
Otros Deportes Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico en Olímpicos de Invierno: Así fue su actuación
2
Futbol América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
3
Futbol Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
4
Futbol América sufre dos bajas importantes previo al Clásico Nacional ante Chivas
5
Futbol Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México
6
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
Te recomendamos
Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
Otros Deportes
13/02/2026
Patinadora se olvida de su novio en Milano-Cortina 2026 y posa para atleta: "Gracias por dejarme ser tu modelo"
¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
Futbol Internacional
13/02/2026
¡Aplastante! Borussia Dortmund goleó a Mainz en el inicio de la Jornada 22 de la Bundesliga
Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
Futbol
13/02/2026
Dembélé lanza dura crítica a la plantilla tras la caída del PSG
Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
Contra
13/02/2026
Hallan sin vida a Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz; Fiscalía confirma estrangulamiento
"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
Fórmula 1
13/02/2026
"Será una temporada complicada": Carlos Sainz sobre los nuevos monoplazas de F1
El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!
Otros Deportes
13/02/2026
El hombre que persigue la historia en los Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Su abuelo de 83 años lo entrena y va por más medallas!