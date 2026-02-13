¿Habrá película de La Familia P. Luche? Revelan bloqueo de ‘una persona poderosa’
¿Te imaginas una película de La Familia P. Luche? Esa es la intención del elenco y del productor Eugenio Derbez; sin embargo, la actriz Consuelo Duval, quien da vida a Federica, reveló que este proyecto no ha podido concretarse debido a una “persona poderosa” que lo ha bloqueado.
El deseo de llevar La Familia P. Luche al cine
La Familia P. Luche es una exitosa comedia de situación mexicana (sitcom) creada, producida y protagonizada por Eugenio Derbez, emitida entre 2002 y 2012 por Televisa.
Su origen fue un sketch recurrente en el programa Derbez en Cuando y posteriormente en XHDRBZ. Ante el éxito del personaje y la aceptación del público, se decidió convertir la historia en una serie independiente centrada en las vivencias de una peculiar familia.
Tras 80 capítulos divididos en tres temporadas, la serie llegó a su fin en 2012. Aunque sus episodios siguen disponibles en distintas plataformas de streaming, un sector del público continúa anhelando el regreso de Ludovico Peluche y su familia.
Por ello, Eugenio Derbez tiene el plan de rodar una película; sin embargo, esto no ha sido posible por temas legales, según dio a conocer Consuelo Duval.
“Una persona poderosa” estaría bloqueando el proyecto
Seguimos luchando por hacer la película de La Familia P. Luche, pero hay ahí cosas”, declaró la comediante y actriz al programa Todo Para la Mujer de Radio Fórmula.
Duval explicó que esas “cosas” tienen que ver con el impedimento de una persona con poder, aunque no especificó de quién se trata.
Personas importantes, no importantes (...) él quiere (Eugenio Derbez) regalarle al público una película para el cierre de 'La familia P. Luche', pero con este rollo de los derechos del nombre, no lo puedes mencionar.
Aunque lo hagamos como 'La familia Pérez Luche', está impidiendo que esto suceda y es poderoso (...) el que la paga es el público, son egos y soberbia, pero pues bueno, qué puede uno hacer”, agregó Duval.
Un final que nunca llegó
La intención de esta película sería darle un cierre definitivo a la historia, ya que después de 80 capítulos y tres temporadas, la serie no tuvo una conclusión formal ni una escena final que marcara el desenlace de los personajes.