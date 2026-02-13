¿Habrá película de La Familia P. Luche? Revelan bloqueo de ‘una persona poderosa’

¿Te imaginas una película de La Familia P. Luche ? Esa es la intención del elenco y del productor Eugenio Derbez ; sin embargo, la actriz Consuelo Duval , quien da vida a Federica, reveló que este proyecto no ha podido concretarse debido a una “persona poderosa” que lo ha bloqueado.

La Familia P. Luche es un programa protagonizado y producido por Eugenio Derbez/Televisa

El deseo de llevar La Familia P. Luche al cine

La Familia P. Luche es una exitosa comedia de situación mexicana (sitcom) creada, producida y protagonizada por Eugenio Derbez, emitida entre 2002 y 2012 por Televisa.



Su origen fue un sketch recurrente en el programa Derbez en Cuando y posteriormente en XHDRBZ. Ante el éxito del personaje y la aceptación del público, se decidió convertir la historia en una serie independiente centrada en las vivencias de una peculiar familia.



Tras 80 capítulos divididos en tres temporadas, la serie llegó a su fin en 2012. Aunque sus episodios siguen disponibles en distintas plataformas de streaming, un sector del público continúa anhelando el regreso de Ludovico Peluche y su familia.



Por ello, Eugenio Derbez tiene el plan de rodar una película; sin embargo, esto no ha sido posible por temas legales, según dio a conocer Consuelo Duval.