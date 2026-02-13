Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México

La ‘Fidalgomanía’ continúa pisando fuerte en el futbol español y en el Real Betis, pues desde la llegada del ahora jugador mexicano, el club de LaLiga no ha parado de alabar su futbol y al gran público mexicano que llegó con él. A cambio de la muestras de cariño, el equipo bético decidió lanzar un jersey conmemorativo, celebrando uno de los eventos más importantes del país latinoamericano, el Día de Muertos.

Álvaro Fidalgo con el jersey conmemorativo del Betis | X:@ RealBetis

México en todas partes

Tras su llegada a LaLiga, Álvaro Fidalgo también llevó con él todo un ejército de aficionados que pese al dolor de su partida del Club América y la Liga MX, continúan muy de cerca los pasos del mediocampista.

Tras el alto impacto y presencia de la hinchada mexicana, el Real Betis Balompié decidió lanzar una playera con una calavera en el pecho con estilo del papel picado tradicional en México y la bandera en su interior del cuello, celebrando la cultura y tradición del país tricolor.

Playera del Día de muertos del Real betis | realbestis.sites

La nueva playera como era de esperarse fue presentada por Fidalgo, quien luce como un nuevo ídolo mexicano en el equipo español, mostrando con orgullo la bandera que ahora representa y con la leyenda ‘México lindo y querido’.

Junto con el ‘Maguito’ el ex jugador de la Selección Mexicana y del Betis, Andrés Guardado, también fue parte de la promoción de la playera, recordando el gran legado que dejó en el balompié nacional e internacional.

Andrés Guardado con la playera del Betis | realbetis.site

El jersey del día de muertos ya está disponible en el sitio web del Betis, la cual se podrá adquirir por un precio de 1200 pesos mexicanos, además de contar con un descuento especial para los socios del equipo.

¿Cómo le ha ido a Fidalgo en España?

En su regreso al viejo continente el ex jugador de las Águilas sólo ha podido disputar dos juegos con la camisa del Betis. El primero de ellos fue en la derrota en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, juego donde entró de cambio en los segundos 45 minutos. El segundo fue en la victoria de los béticos sobre los mismo colchonero, ahora en LaLiga, juego donde fue titular.