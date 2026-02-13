Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Betis presume a Álvaro Fidalgo con jersey verde en honor a México

Álvaro Fidalgo con el nuevo jersey d Betis inspirado en México | X:@ RealBetis
Aldo Martínez 11:36 - 13 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo español lanzó una camiseta con la bandera tricolor y con diseño inspirado en Día de Muertos

La ‘Fidalgomanía’ continúa pisando fuerte en el futbol español y en el Real Betis, pues desde la llegada del ahora jugador mexicano, el club de LaLiga no ha parado de alabar su futbol y al gran público mexicano que llegó con él. A cambio de la muestras de cariño, el equipo bético decidió lanzar un jersey conmemorativo, celebrando uno de los eventos más importantes del país latinoamericano, el Día de Muertos.

Álvaro Fidalgo con el jersey conmemorativo del Betis | X:@ RealBetis

México en todas partes

Tras su llegada a LaLiga, Álvaro Fidalgo también llevó con él todo un ejército de aficionados que pese al dolor de su partida del Club América y la Liga MX, continúan muy de cerca los pasos del mediocampista.

Tras el alto impacto y presencia de la hinchada mexicana, el Real Betis Balompié decidió lanzar una playera con una calavera en el pecho con estilo del papel picado tradicional en México y la bandera en su interior del cuello, celebrando la cultura y tradición del país tricolor. 

Playera del Día de muertos del Real betis | realbestis.sites

La nueva playera como era de esperarse fue presentada por Fidalgo, quien luce como un nuevo ídolo mexicano en el equipo español, mostrando con orgullo la bandera que ahora representa y con la leyenda ‘México lindo y querido’. 

Junto con el ‘Maguito’ el ex jugador de la Selección Mexicana y del Betis, Andrés Guardado, también fue parte de la promoción de la playera, recordando el gran legado que dejó en el balompié nacional e internacional. 

Andrés Guardado con la playera del Betis | realbetis.site

El jersey del día de muertos ya está disponible en el sitio web del Betis, la cual se podrá adquirir por un precio de 1200 pesos mexicanos, además de contar con un descuento especial para los socios del equipo.

¿Cómo le ha ido a Fidalgo en España?

En su regreso al viejo continente el ex jugador de las Águilas sólo ha podido disputar dos juegos con la camisa del Betis. El primero de ellos fue en la derrota en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, juego donde entró de cambio en los segundos 45 minutos. El segundo fue en la victoria de los béticos sobre los mismo colchonero, ahora en LaLiga, juego donde fue titular.

El próximo compromiso del jugador mexicano con el Real Betis Balompié será el correspondiente al de la Jornada 24, cuando visiten al R.C.D. Mallorca. En su visita a Son Moix, Fidalgo buscará tener su tercera convocatoria con el equipo y de ser posible su segunda titularidad como jugador verdiblanco.

Últimos videos
Lo Último
13:32 Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
13:18 Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
12:51 América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
12:51 LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
12:49 Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
12:49 Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte
12:47 Caliente.mx presenta el arranque de CIBACOPA 2026 con 11 equipos y nuevo formato
12:43 Luka Doncic 'enseña' español a sus compañeros de los Lakers con 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny
12:31 Comité de arbitros admite error en el gol anulado a Barcelona ante Atlético de Madrid
12:06 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Atlas? EN VIVO
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed apunta a dejar el Toluca en el verano
2
Futbol Jamaica presenta colección Adidas Originals en honor a Bob Marley y el reggae
3
Contra ¿Atentado contra Pepe Aguilar? Esto pasó cerca de su rancho en Zacatecas
4
Futbol Henry Martín pide perdón a la afición del América y asegura que se malinterpretaron sus palabras
5
Empelotados Christian Giménez deja Fox Sports y se une a un nuevo proyecto televisivo
6
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
Te recomendamos
Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
Futbol
13/02/2026
Ángel Correa, confundido por localía de Cruz Azul: "No sé cuál es su cancha"
Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
Futbol
13/02/2026
Upamecano 2030: El defensor francés renovó con el Bayern Múnich
América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
Futbol
13/02/2026
América recibe oferta millonaria por Brian Rodríguez desde Europa
LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
Basquetbol
13/02/2026
LeBron James, el jugador de más edad con un triple-doble en la historia de la NBA
Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
Contra
13/02/2026
Disfraz de “arbusto” del Super Bowl LX de Bad Bunny se vende por 85 mil pesos
Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte
Contra
13/02/2026
Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte