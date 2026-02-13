Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Harry Styles anuncia listening party en CDMX: fecha y cómo registrarte

El registro ya comenzó para que te apures a reservar tu lugar / FB: @harrystyles
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:49 - 13 febrero 2026
La capital mexicana será una de las sedes mundiales donde un grupo selecto podrá escuchar 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally.' antes de su lanzamiento

La conversación en redes explotó en cuestión de minutos. Harry Styles confirmó que la Ciudad de México será una de las paradas oficiales de las listening parties de su próximo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally., un evento exclusivo donde solo unos cuantos podrán escuchar el disco completo antes que nadie.

El anuncio, publicado en sus cuentas oficiales, colocó a la CDMX dentro de una gira internacional que arrancará el 18 de febrero de 2026 y que recorrerá varias ciudades del mundo durante ese mismo mes.

Se armará una lista especial para que pocos puedan escuchar antes que nadie su nuevo disco / FB: @harrystyles

Pero ojo: no es concierto. Es una experiencia de escucha anticipada con cupo limitado.

¿Qué es una listening party?

Una listening party es una sesión especial donde los asistentes escuchan el álbum completo antes de su estreno oficial. No hay show en vivo, sino una experiencia colectiva diseñada para fans seleccionados.

La gira internacional de Harry comienza el próximo 18 de febrero de 2026 / FB: @harrystyles

Para Kiss All The Time. Disco, Occasionally., las sesiones comenzarán el 18 de febrero de 2026 y se realizarán en ciudades como:

  • Ciudad de México

  • Buenos Aires

  • Nueva York

  • Londres

  • París

  • Madrid

  • Los Ángeles

  • Tokio

  • Sídney

  • Berlín

  • Milán

  • Ámsterdam

  • Helsinki

  • Estocolmo

  • Varsovia

  • Seúl

  • Manila

  • Zúrich

  • Bruselas

  • Santiago

  • Singapur

  • Hong Kong

México figura dentro del circuito global, consolidando su peso en la agenda internacional del ex One Direction.

Recuerda que esto no es un concierto y poco podrán estar ahí disfrutando de música nueva / FB: @harrystyles

¿Cuándo será la listening party en CDMX?

La fecha forma parte del calendario que inicia el 18 de febrero de 2026, aunque el recinto exacto será informado únicamente a las personas seleccionadas.

El acceso será totalmente limitado y no habrá venta general.

¿Cómo registrarte para la listening party de Harry Styles en México?

Si quieres intentar estar entre los elegidos, debes seguir estos pasos:

  • Ingresar al formulario oficial de Sony Music:
    https://forms.sonymusicfans.com/campaign/harry-styles-listening-party-mx/

  • Completar la frase del sencillo “Aperture”

  • Trap doors, you’re toying with me Dance halls....

  • Llenar los datos de contacto solicitados.

  • El registro estará abierto del 12 de febrero hasta las 12:00 pm del 15 de febrero.

  • El 16 de febrero se enviarán las invitaciones y únicamente 150 personas serán seleccionadas para asistir en la Ciudad de México.

Sí, solo 150 lugares. 

Etiquetas relacionadas:
Música
