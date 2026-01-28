Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Harry Styles abre nuevas fechas en México tras agotar boletos en minutos

El cantante británico se presentará en la Ciudad de México los días 31 de julio, 1, 4 y 7 de agosto./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:49 - 28 enero 2026
Harry Styles se presentará en el Estadio GNP, recinto que recibirá a miles de fanáticos durante sus cuatro conciertos programados

Hace apenas unos días, Harry Styles anunció oficialmente que México formará parte de su nueva gira internacional en 2026, noticia que de inmediato generó gran entusiasmo entre sus fans. El cantante británico confirmó dos conciertos iniciales en la Ciudad de México, provocando una demanda masiva desde el arranque de la preventa.

La preventa de boletos para los conciertos programados el 31 de julio y 1 de agosto comenzó el 28 de enero y, en cuestión de minutos, las entradas se agotaron por completo. La respuesta del público confirmó una vez más el poder de convocatoria del exintegrante de One Direction, quien mantiene una sólida base de seguidores en el país.

Harry Styles confirmó cuatro conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira de 2026./ AP

Ante la alta demanda, la promotora OCESA reaccionó de inmediato y anunció la apertura de dos nuevas fechas para que más fans tengan la oportunidad de verlo en vivo. Estos conciertos adicionales se realizarán los días 4 y 7 de agosto, también en la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde se presentará Harry Styles en México?

Harry Styles se presentará en el Estadio GNP, recinto que recibirá a miles de fanáticos durante sus cuatro conciertos programados. Además, el artista contará con una invitada especial: Jorja Smith, quien fungirá como telonera en todas las fechas confirmadas, incluyendo los nuevos shows.

Las nuevas fechas ya cuentan con venta de boletos activa y se trata de venta general, por lo que no es necesario contar con una tarjeta bancaria específica para realizar la compra. Los boletos están disponibles a través de la plataforma oficial de venta.

OCESA anunció dos nuevas fechas tras la alta demanda de entradas./ OCESA

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Harry Styles en CDMX?

Con el inicio de las preventas se dieron a conocer los precios oficiales por zona. Los costos ya incluyen cargos por servicio, aunque no consideran precios especiales por primeras filas o asientos laterales. Las entradas van desde los $1,091 pesos hasta los $6,547 pesos, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

Además de los boletos regulares, también se pusieron a la venta paquetes VIP, que ofrecen beneficios como acceso anticipado, mercancía exclusiva, áreas lounge previas al concierto y experiencias especiales dentro del recinto, con precios que superan los 15 mil pesos, dependiendo del paquete elegido.

El regreso de Harry Styles a los escenarios ocurre tras anunciar su cuarto álbum de estudio titulado “Kiss All The Time, Disco, Ocassionally”, el cual marca una nueva etapa en su carrera musical. Este material estará disponible el próximo 6 de marzo de 2026, tanto en plataformas digitales como en tiendas físicas.

Con cuatro fechas confirmadas en la capital del país y boletos que continúan vendiéndose rápidamente, todo apunta a que los conciertos de Harry Styles en México serán uno de los eventos musicales más importantes del año.

El Estadio GNP será la sede de los conciertos de Harry Styles en la CDMX./ AP
