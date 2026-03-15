¡Están de regreso! Manchester United vence al Aston Villa y aseguran puestos de Champions

La Jornada 30 de la Premier League reunió a dos de los candidatos a jugar Champions League en la próxima temporada, el Manchester United y el Aston Villa, duelo que terminó en un 3-1 en favor de los Red’s Devils, colocándolos como tercer lugar del campeonato, solo por debajo del Manchester City y el Arsenal.

Casemiro con el Manchester United I AP

El United de Michael Carrick

Sin duda alguna una de las noticias más agradables para los fanáticos del balompié internacional es el buen momento del Manchester United luego de años de agonía. Ahora de la mano de Michael Carrick, el equipo volvió a meterse en el Top 3 de la Premier League.

En su duelo de la Jornada 30, el Aston Villa llegaba como un buen reto para los locales en Old Trafford, además de ser un duelo directo por el tercer puesto de la tabla. El United venía de una racha de altibajos, sumando tres victorias, un empate y una reciente derrota a manos del Newcastle. Por su parte, los Villanos llegaron en su peor momento con dos empates, dos derrotas y solo una victoria en los últimos cinco partidos.

Manchester United vs Aston Villa en Premier League I AP

El juego empezó trabado y con los dos equipos conscientes de que un error los podía alejar de la zona alta de la tabla, por lo que se guardaron lo mejor para la segunda mitad del partido.

Ya en el complemento ambos hicieron un juego de ‘matar o morir’ durante los primeros 15 minutos, donde el Manchester dio el primer aviso con un remate de Diallo que fue atajado por Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

El remate solo fue una advertencia de lo que vendría después, pues cuando ambos comenzaron a atacar el juego tomó un nuevo rumbo gracias a un golazo de Casemiro, quién venció en un disparo sólido al arquero de la Selección de Argentina a los 53 minutos.

Leny Yoro en la victoria del Manchester United ante el Aston Villa I AP

Los cánticos de la afición roja duró menos de 10 minutos pues a los 64 de juego una gran jugada de Lucas Digne culminó en el gol del empate gracias a un disparo cruzado de Ross Barkley, quien venció al arquero, Senne Lammens para poner el empate con todo y revisión de VAR incluida.

Sin embargo, el gol del visitante solo provocó los mejores 20 minutos ofensivos del United, pues una vez más tomatina la ventaja a los 71 minutos con un golazo de Matheus Cunha, quién de pierna derecha cruzó al Dibu, dejando el balón pegado al palo izquierdo del guardameta.

Amadou Onana y Ross Barkley celebrando el gol de Aston Villa en Premier League I AP

Se cierra la parte alta de la Premier

El infierno de Old Trafford llegó a su temperatura máxima 10 minutos después, gracias a un remate de media vuelta de Benjamin Šeško, quien sorprendió a la defensa de los Villanos con un disparo al primer poste del guardameta, el cual no pudo ver la pelota hasta que estuvo dentro de las redes, poniendo de esta manera el fulminante 3-1.

Con esta victoria, el Manchester United se colocó como tercer lugar de la Premier League en solitario, además de alejarse tres puntos de su más cercano perseguidor, el propio Aston Villa. Por su parte, los Leones tendrán que volver a remar contra corriente y corregir su larga racha de cuatro duelos consecutivos sin conseguir la victoria.