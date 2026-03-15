OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada

La UEFA ha anunciado oficialmente este domingo por la tarde la cancelación de la edición de este año de la Finalissima, el partido que debía enfrentar a la ganadora de la Eurocopa 2024, España, y a la campeona de la Copa América 2024, Argentina. La situación en Oriente Medio y la insistencia de Argentina en no aceptar una alternativa han provocado la anulación de este encuentro.

Trofeo de la Finalissima | AP

¡FINALISSIMA 2026, CANCELADA!

El partido estaba programado inicialmente para el 27 de marzo en Qatar, pero la situación política en la región y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la federación argentina para una fecha o ubicación alternativa han llevado a la cancelación del evento. Desde Europa se presentaron no menos de tres propuestas para que el partido se disputara, incluso a doble partido, pero la campeona del mundo de 2022 no aceptó ninguna de las variantes.

La decisión de cancelar finalmente el evento llega tras varias propuestas y negociaciones entre los organizadores y las federaciones implicadas, siendo todas las opciones analizadas finalmente rechazadas.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

"No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa. Tras numerosas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Qatar, se anuncia hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre la ganadora de la UEFA EURO 2024, España, y la campeona de la Copa América 2024, Argentina, no podrá disputarse, como se esperaba, en Qatar el 27 de marzo.", escribió la UEFA en un comunicado oficial.

La primera opción fue organizar el partido en el Santiago Bernabéu, en Madrid, en la fecha inicial, con una división 50-50 de los aficionados en el estadio. Esto habría ofrecido un marco de clase mundial, adecuado para un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó.

NO HAY SEDES NI FECHAS DISPONIBLES

La segunda opción fue disputar la Finalissima en dos partidos, uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo, y el otro en Buenos Aires, en una ventana internacional antes de la UEFA EURO 2028 y la Copa América 2028, ofreciendo de nuevo una división 50-50 de los aficionados para el partido de Madrid. Esta opción también fue rechazada.

Finalmente, la UEFA solicitó un compromiso por parte de Argentina de que, si se encontraba un estadio neutral en Europa, el partido podría tener lugar el 27 de marzo, según el plan anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Y esta propuesta también fue rechazada.

La Finalissima tenía como sede Qatar | AP

Argentina hizo una contrapropuesta para disputar el partido después de la Copa Mundial de la FIFA, pero, dado que España no tiene fechas disponibles, esta variante tuvo que ser descartada. Al final, y en contra del plan inicial acordado de que el partido se celebrara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó imposible de concretar.

Como resultado, y con el pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada. La UEFA desea expresar su sincero agradecimiento al Real Madrid y al comité organizador y a las autoridades de Qatar por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido.

En el caso del Real Madrid, los esfuerzos se realizaron en un tiempo extremadamente corto. También se agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas durante el proceso», transmitieron los representantes de la UEFA el domingo por la tarde, a menos de dos semanas de este partido.