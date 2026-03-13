"Argentina tiene todo mi respeto": Álex Aguinaga sobre su favorito para ser Campeón del Mundo

Las leyendas y los mitos aún habitan entre nosotros, y no están tan lejos como pensamos. El cabello largo de aquel '7' de Necaxa desapareció casi por completo, pero su sapiencia para opinar sobre la bola sigue más viva que nunca. La forma de ver, entender y amar el futbol por parte de Álex Aguinaga será completamente irrepetible.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el exjugador ecuatoriano y ahora analista describió sus sensaciones a menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, en lo que terminó por mencionar a sus grandes favoritos para la misma. Para él y muchos más en el orbe, la Albiceleste de Lionel Messi es la predilecta a levantar el trofeo en verano.

"Yo veo a Argentina, por la calidad que ha mantenido. Es una Selección difícil de vencer. Ha logrado tener una estabilidad con jovencitos, pese a la salida de algunos otros jugadores. Tampoco descartó a Francia, Alemania que ha crecido y la que siempre está que es Inglaterra, el eterno ya merito", comentó Aguinaga.

Lionel Messi, Campeón del Mundo en Qatar 2022 | MEXSPORT

Álex Aguinaga, leyenda viviente de Necaxa

Los más jóvenes no lo recuerdan, pero hubo un momento en el balompié nacional que los ojos de gran parte del mundo se postraron en el Estadio Azteca, pero no por el América o cualquier otro equipo capitalino. En los noventas, los Rayos del Necaxa comenzaron una historia épica en ese césped sagrado, con figuras de la talla de Ricardo Peláez, Ivo Basay y el mismo Álex Aguinaga, en un principio bajo la dirección de Manuel Lapuente.

Fue el ecuatoriano quien destacó sobre el resto, pues aunque compartió vestidor con jugadores fuera de serie, lo de él era algo especial, difícil de ver. Aguinaga se convirtió en más que un futbolista, sino en un mito. Aunque la actualidad diga lo contrario, Necaxa electrocutó a todos quienes se posaron en sus aposentos, con Álex como máximo estandarte.

Álex Aguinaga y Manuel Lapuente con Necaxa | MEXSPORT

¿Cómo fue el adiós de Álex Aguinaga de Necaxa?

Después de éxitos a más no poder, Álex Aguinaga, ahora comentarista de FOX y FOX+, cadena que llega ya a gran parte del país a través de sistemas como Megacable, Totalplay y StarTV, salió del Necaxa en 2003, tras 14 años en la institución de los Once Hermanos. Después de algunas fricciones deportivas con el entonces entrenador Raúl Arias, el mito de Ibarra dejó la institución como su más grande leyenda, con rumbo a Cruz Azul.

Resultó paradójico que su segundo -y último- destino en Liga MX fuera al club con el que comenzó a ganar títulos, como el de aquella final de 1995. Pese a que portó la celeste, Álex Aguinaga siempre será recordado como un rojiblanco más, o mejor dicho, como el rojiblanco mayor.