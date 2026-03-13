Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Necaxa?

Puebla vs Necaxa Jornada 11 Clausura 2026 Liga MX | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:39 - 12 marzo 2026
La Franja y los Rayos se enfrentan en un crucial partido en el Estadio Cuauhtémoc

El Puebla recibirá al Necaxa en un encuentro correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para el sábado 14 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Este enfrentamiento promete ser interesante para ambos equipos que buscan mejorar sus posiciones en la tabla general del torneo mexicano.

Edgar Guerra celebra que Puebla dio la sorpresa y venció a Tigres | MEXSPORT

El Puebla ocupa actualmente la décima posición en la Liga MX con 11 puntos después de 10 partidos disputados, habiendo anotado 9 goles y concedido 13. Por su parte, el Necaxa se encuentra en una situación más complicada, ubicándose en el decimosexto lugar con 9 puntos tras los mismos 10 encuentros, con 11 goles a favor y 16 en contra. La diferencia de solo dos puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial, especialmente para los visitantes que buscan salir de la parte baja de la tabla y acercarse a sus rivales directos.

El Puebla llega a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Los dirigidos por Albert Espigares vencieron al Tigres (3-1) y al Atlético de San Luis (0-1), pero cayeron ante Pachuca (2-1), América (0-4) y Pumas (2-3). Por su parte, el Necaxa atraviesa un momento complicado con cuatro derrotas consecutivas: contra Pumas (0-1), Pachuca (2-1), León (2-1) y Toluca (0-3), rompiendo esta racha negativa solo con una victoria ante FC Juárez (1-2). Con el Puebla en décima posición y Necaxa en decimosexto lugar, este partido representa una oportunidad para que los locales se acerquen a la zona de clasificación, mientras que los visitantes buscarán alejarse del fondo de la tabla.

Gorriarán en celebración con Jesus Angulo en partido de Tigres | IMAGO 7
Gorriarán en celebración con Jesus Angulo en partido de Tigres | IMAGO 7

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Necaxa ha dominado con cuatro victorias frente a una sola del Puebla. El encuentro más reciente se disputó el 20 de septiembre de 2025, cuando Necaxa se impuso por 1-0 como local. Anteriormente, el 19 de abril de 2025, los hidrocálidos también vencieron al Puebla por 0-1 en el Estadio Cuahutehmoc. El 13 de julio de 2024, Necaxa logró una contundente victoria por 4-1 en casa, y el 20 de enero del mismo año ganó 1-2 en territorio poblano. La única victoria del Puebla en este periodo se registró el 8 de octubre de 2023, cuando venció 1-2 a Necaxa como visitante. Este historial reciente favorece claramente a los visitantes a pesar de su actual posición en la tabla.

Puebla festeja la anotación con la que vencieron a Tigres | IMAGO7
Puebla festeja la anotación con la que vencieron a Tigres | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Puebla vs Necaxa?

  • FECHA: Viernes 13 de marzo

  • HORA: 19:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México

  • TRANSMISIÓN: FOX One

