Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón

Alex Lora, famoso vocalista de la agrupación de rock mexicano, El Tri, rechazó autografiar una playera del Cruz Azul durante un evento donde acudieron exjugadores mundialistas con la Selección Mexicana
Aldo Martínez
Aldo Martínez 17:01 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El presidente de Cruz Azul aseguró que el técnico argentino tiene la obligación de levantar los títulos del torneo en el que participen

El Clausura 2026 de la Liga MX está llegando a su segunda mirada del campeonato, por lo que varios equipos quedaron definidos como los ‘favoritos’, uno de ellos la Máquina de Cruz Azul, la cual marcha en la primera posición del torneo y que según su presidente Víctor Velázquez, la obligación es el título.

Víctor Velázquez y la directiva de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué dijo Víctor Velázquez?

Durante una entrevista, Velázquez seguro que el deseo en Cruz Azul de levantar la décima copa no solo es un ‘sueño’ o ‘deseo’ sino una obligación absoluta, misma de la cual ya es consciente su entrenador, Nicolás Larcamón

El presidente confirmó que en su llegada al cuadro celeste y previo al arranque del 2026, la directiva fue clara con el argentino, o salía campeón del torneo o sería considerado como fracaso. 

Nicolás Larcamón mantiene a su equipo como líder del torneo | Imago7

“Cuando platique con nico y tuvimos las primeras entrevistas le dije que llegaba a un club donde si no sale campeón es fracaso, vamos por todo aquí, si lo hace mal el director técnico, el director deportivo o hasta el mismo presidente, es momento de hacerse a aun lado”, aseguró el ingeniero Velázquez.

Además, el presidente confesó que el equipo de Cruz Azul tiene la mira puesta en ambos torneos (Liga MX y Concachampions), siendo consciente que la actual plantilla puede competir y tiene los jugadores para lograrlo.

“No hay otro objetivo más que los dos torneos. El de liga tiene algo muy especial porque queremos la décima”, declaró el ingeniero.
Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT
Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT

¿Nueva casa?

Finalmente, el ingeniero Velázquez habló sobre la localía de la Máquina, pues aseguró que el equipo tiene contrato de largo plazo con el Estadio Banorte (antes Azteca), por lo que ahí serán locales los próximos torneos, pero también reconoció sus ‘casa’ anteriores 

“Nosotros tenemos contrato con el Estadio Azteca por varios años y mientras tenemos que estar buscando sedes para seguir jugando, Puebla no cayó muy bien, C.U. y el Cuidada de los Deportes ni se diga”, concluyó. 
Víctor Velázquez y la directiva de Cruz Azul tras ganar la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
18:05 Martín Zúñiga revela el ‘secreto’ de Antonio Mohamed para tener un vestidor unido y exitoso
17:56 Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?
17:34 "Yo los calenté": Martín Zúñiga recordó el día que causó una pelea entre compañeros en América
17:26 Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
17:25 "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
17:01 ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
16:56 Viacrucis de Iztapalapa 2026: presentan al actor que interpretará a Jesús en la edición 183
16:46 Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
16:31 MARCEL RUIZ prende las ALARMAS; ¿Qué tan graves es su LESIÓN?
16:25 Panini lanza su nueva colección de tarjetas Mundial 2026 con Luis Malagón incluído
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Martín Zúñiga revela el ‘secreto’ de Antonio Mohamed para tener un vestidor unido y exitoso
Futbol
12/03/2026
Martín Zúñiga revela el ‘secreto’ de Antonio Mohamed para tener un vestidor unido y exitoso
Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?
Contra
12/03/2026
Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?
Martín Zúñiga en lamento con América en el Apertura 2014 de la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
"Yo los calenté": Martín Zúñiga recordó el día que causó una pelea entre compañeros en América
Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
12/03/2026
Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Adrián Aldrete y Martín Zúñiga en partido con Cruz Azul en el Apertura 2018 | IMAGO 7
Futbol
12/03/2026
"América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
Futbol
12/03/2026
‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón