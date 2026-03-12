‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón

El Clausura 2026 de la Liga MX está llegando a su segunda mirada del campeonato, por lo que varios equipos quedaron definidos como los ‘favoritos’, uno de ellos la Máquina de Cruz Azul, la cual marcha en la primera posición del torneo y que según su presidente Víctor Velázquez, la obligación es el título.

Víctor Velázquez y la directiva de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Qué dijo Víctor Velázquez?

Durante una entrevista, Velázquez seguro que el deseo en Cruz Azul de levantar la décima copa no solo es un ‘sueño’ o ‘deseo’ sino una obligación absoluta, misma de la cual ya es consciente su entrenador, Nicolás Larcamón.

El presidente confirmó que en su llegada al cuadro celeste y previo al arranque del 2026, la directiva fue clara con el argentino, o salía campeón del torneo o sería considerado como fracaso.

Nicolás Larcamón mantiene a su equipo como líder del torneo | Imago7

“Cuando platique con nico y tuvimos las primeras entrevistas le dije que llegaba a un club donde si no sale campeón es fracaso, vamos por todo aquí, si lo hace mal el director técnico, el director deportivo o hasta el mismo presidente, es momento de hacerse a aun lado”, aseguró el ingeniero Velázquez.

Además, el presidente confesó que el equipo de Cruz Azul tiene la mira puesta en ambos torneos (Liga MX y Concachampions), siendo consciente que la actual plantilla puede competir y tiene los jugadores para lograrlo.

“No hay otro objetivo más que los dos torneos. El de liga tiene algo muy especial porque queremos la décima”, declaró el ingeniero.

Gudiño y jugadores de Cruz Azul tras la victoria ante Monterrey | MEXSPORT

¿Nueva casa?

Finalmente, el ingeniero Velázquez habló sobre la localía de la Máquina, pues aseguró que el equipo tiene contrato de largo plazo con el Estadio Banorte (antes Azteca), por lo que ahí serán locales los próximos torneos, pero también reconoció sus ‘casa’ anteriores

“Nosotros tenemos contrato con el Estadio Azteca por varios años y mientras tenemos que estar buscando sedes para seguir jugando, Puebla no cayó muy bien, C.U. y el Cuidada de los Deportes ni se diga”, concluyó.