Pumas vs Cruz Azul: el duelo de las mejores ofensivas del torneo

La Jornada 11 tiene como platillo especial el Universidad Nacional vs Cruz Azul, una rivalidad que ya era intensa, pero que en los últimos años ha crecido todavía más por roces en sus enfrentamientos recientes. Para el compromiso de este sábado, uno de los ingredientes más especiales es que llegan como las mejores ofensivas del torneo.

Guillermo Martínez anotó el gol del triunfo de Pumas sobre Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Pumas mantiene una racha de 16 encuentros consecutivos con por lo menos un gol, lo que demuestra su buen trabajo en la parte ofensiva. Dicha estadística la deberá demostrar ante Cruz Azul, el líder de la tabla del Clausura 2026.

¿Cuáles son los números de Pumas?

Durante este semestre, Pumas registra 18 goles a favor, con el marcador de 4-0 sobre Santos Laguna como el más abultado. Universidad Nacional también logró vencer el arco de Toluca, la mejor defensiva del torneo, en dos ocasiones.

Por otro lado, Cruz Azul llega como líder del torneo y como la mejor ofensiva con 20 goles a favor. La Máquina es uno de los favoritos a llevarse el título, gracias al buen momento que viven y a la calidad del plantel. Contra Pumas será una prueba para demostrar su capacidad bajo un ambiente complicado.

Keylor Navas, de Pumas, con poca actividad ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Tensiones en la rivalidad

El encuentro pinta para ser tenso, pues el último enfrentamiento estuvo lleno de polémica por las lesiones de José Juan Macías y de Kevin Mier. En aquel duelo, Universidad Nacional se quedó con el triunfo por 2-3.

Cruz Azul vs Pumas en la Jornada 17 del Apertura 2025 | IMAGO7

Después de ese encuentro, las tensiones crecieron por la frustración de la dura entrada de Adalberto Carrasquilla sobre Kevin Mier, lo que desembocó en una serie de declaraciones entre jugadores y técnicos, quienes consideraron imprudente al panameño.

El Estadio Olímpico Universitario, que fue casa de Cruz Azul hasta el torneo pasado, será el escenario para este duelo entre las mejores ofensivas, que además cuenta con los ingredientes necesarios para ser un partido de alta intensidad.