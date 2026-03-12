Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026

Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:22 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El portero mexicano se rompió el tendón de Aquiles y será baja más de seis meses; ya esta en Guadalajara para su recuperación

Una de las noticias más tristes en el futbol mexicano y para la Selección Mexicana fue la lesión de Luis Ángel Malagón. El portero de las Águilas del América sufrió una rotura del tendón de Aquiles en el juego de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

Comienza recuperación

Luego de la lesión de Malagón ante el Philadelphia Unión, el reporte médico indicó una baja de más de seis meses por lo que el arquero se perderá la próxima Copa del Mundo y el resto de la Liga MX y de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Tras confirmarse la gravedad del asunto, el guardameta dejó la Ciudad de México para volar directo a Guadalajara, en las tierras tapatías el jugador será operado y evaluado por el experto en traumatología, el doctor Luis Gómez, en el hospital del doctor Rafael Ortega.

Luis Ángel Malagón sufre lesión con América | MEXSPORT

Malagón llegó a Guadalajara acompañado de su esposa Brenda Zúñiga, pese a todos los escándalos y especulaciones a su alrededor. El jugador del América, desde su llegada dejó en claro el respaldo de sus compañeros y se mostró más positivo previa  su intervención.

¿Qué pasará con Malagón?

El originario de Michoacán será operado en los próximos días en tierras tapatías, posteriormente iniciará un proceso de rehabilitación que va de los seis meses en adelante, por lo que su regreso a las canchas estará condicionado a su evolución. 

Malagón con la Selección Mexicana, 2024 | IMAGO7

Pese a que el futbolista habló poco ante los medios, este sí dejó en claro que todos sus compañeros le han mandado mensajes de apoyo, especialmente los porteros de la Selección Mexicana. 

“Bien, todos. Gracias a Tala, Acevedo, Toño, Memo. Agradecido con ellos. Sobre todo, con la gente por ayudarme. Gracias también a la afición y de equipos contrarios que también ahí han estado. Y nada más, hermano. Seguirle echando”, declaró Malagón.
Memo Ochoa y Luis Ángel Malagón en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Memo Ochoa y Luis Ángel Malagón en entrenamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
15:34 Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
15:22 Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
15:18 Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
15:16 Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
15:05 Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
14:54 Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins
14:44 ¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? Esta es la razón
14:39 Santos revela su estrategia para frenar a Chivas: "Hay que frenarlos con faltas"
14:37 Apariencia de la Hormiga González en EA Sports FC 26 desata polémica en redes
14:36 ¿Eres universitario en CDMX? Así puedes obtener la Beca de Transporte 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
2
Fórmula 1 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
3
Contra Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?
4
Empelotados La UFC y el FBI unen fuerzas oficialmente para un seminario de entrenamiento
5
Contra ¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo
6
Contra Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Te recomendamos
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Futbol
12/03/2026
Zague ve un Mundial optimista pese a lesión de Luis Ángel Malagón
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Futbol Nacional
12/03/2026
Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Contra
12/03/2026
Actor de "La Rosa de Guadalupe" pide ayuda tras ser diagnosticado con agresivo cáncer
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Lucha
12/03/2026
Hijo del Vikingo arremete contra la afición de Puebla previo a Rey de Reyes: “Son hipócritas”
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Otros Deportes
12/03/2026
Duplantis vuelve a superarse y establece un nuevo récord mundial en salto con garrocha
Malik Willis en su presentación con Dolphins | AP
NFL
12/03/2026
Nueva era en Miami: Malik Willis fue presentado como nuevo QB de Dolphins