Oficial: Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial de 2026

Una de las noticias más tristes en el futbol mexicano y para la Selección Mexicana fue la lesión de Luis Ángel Malagón. El portero de las Águilas del América sufrió una rotura del tendón de Aquiles en el juego de Ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

Comienza recuperación

Luego de la lesión de Malagón ante el Philadelphia Unión, el reporte médico indicó una baja de más de seis meses por lo que el arquero se perderá la próxima Copa del Mundo y el resto de la Liga MX y de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Tras confirmarse la gravedad del asunto, el guardameta dejó la Ciudad de México para volar directo a Guadalajara, en las tierras tapatías el jugador será operado y evaluado por el experto en traumatología, el doctor Luis Gómez, en el hospital del doctor Rafael Ortega.

Luis Ángel Malagón sufre lesión con América | MEXSPORT

Malagón llegó a Guadalajara acompañado de su esposa Brenda Zúñiga, pese a todos los escándalos y especulaciones a su alrededor. El jugador del América, desde su llegada dejó en claro el respaldo de sus compañeros y se mostró más positivo previa su intervención.

¿Qué pasará con Malagón?

El originario de Michoacán será operado en los próximos días en tierras tapatías, posteriormente iniciará un proceso de rehabilitación que va de los seis meses en adelante, por lo que su regreso a las canchas estará condicionado a su evolución.

Malagón con la Selección Mexicana, 2024 | IMAGO7

Pese a que el futbolista habló poco ante los medios, este sí dejó en claro que todos sus compañeros le han mandado mensajes de apoyo, especialmente los porteros de la Selección Mexicana.

“Bien, todos. Gracias a Tala, Acevedo, Toño, Memo. Agradecido con ellos. Sobre todo, con la gente por ayudarme. Gracias también a la afición y de equipos contrarios que también ahí han estado. Y nada más, hermano. Seguirle echando”, declaró Malagón.