Futbol

Europa League: Resultados de los Octavos de Final HOY 12 de marzo de 2026

Sigue la actividad en la Europa League
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:52 - 12 marzo 2026
Aston Villa pega primero, Roma rescata empate y Porto sorprende en Alemania

La UEFA Europa League vivió una intensa jornada este jueves 12 de marzo de 2026, cuando se disputaron los partidos de ida de los Octavos de Final, dejando series abiertas y varios resultados sorpresivos rumbo a los Cuartos de Final.

Equipos como Aston Villa, Porto y Panathinaikos lograron tomar ventaja en sus respectivas eliminatorias, mientras que Roma rescató un empate en un duelo italiano parejo ante Bologna.

Resultados de la UEFA Europa League hoy (12 de marzo de 2026)

Octavos de Final – Ida

  • Bologna 1-1 Roma

  • Lille 0-1 Aston Villa

  • Panathinaïkos 1-0 Real Betis

  • Stuttgart 1-2 Porto

  • Celta de Vigo 1-1 Lyon

  • Ferencváros 2-0 Braga

  • Genk 1-0 Freiburg

  • Nottingham Forest 0-1 Midtjylland

Genk 1-0 Freiburg compromiso de la Europa League l AP

Aston Villa da golpe de autoridad en Francia

Uno de los resultados más destacados del día fue el triunfo del Aston Villa, que derrotó 1-0 al Lille en Francia gracias a un gol del delantero Ollie Watkins, quien aprovechó una jugada en la segunda mitad para darle ventaja al conjunto inglés en la serie.

El equipo de la Premier League ahora llegará con ventaja al partido de vuelta, que se disputará en Inglaterra.

Aston Villa vs. Lili compromiso de la Europa League l AP

Roma rescata empate ante Bologna

En el duelo entre clubes italianos, Bologna y Roma empataron 1-1 en el Stadio Renato Dall’Ara.

Federico Bernardeschi adelantó al Bologna en la segunda mitad, pero Lorenzo Pellegrini apareció para igualar el marcador y mantener con vida a la Roma de cara al partido de vuelta.

Bologna vs. Roma, partido de Octavos de Final de la Europa League l AP

Porto y Panathinaikos también toman ventaja

Otro de los equipos que dio un golpe sobre la mesa fue el Porto, que venció 2-1 al Stuttgart como visitante en Alemania, resultado que lo coloca en una posición favorable para la vuelta.

Mientras tanto, el Panathinaikos derrotó 1-0 al Real Betis, gracias a un penal en la recta final del partido, dejando a los españoles obligados a remontar en Sevilla.

Stuttgart 1-2 Porto compromiso de la Europa League l AP

Todo se definirá en la vuelta

Los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la Europa League se disputarán la próxima semana, donde se definirán los ocho equipos que avanzarán a los Cuartos de Final del torneo continental. 

Betis perdió 1-0 contra Panathinaikos en la ida de los Octavos e Final de la Europa League | AP
