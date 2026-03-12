Verificación de edad requerida
Partidos de hoy jueves 12 de marzo
Terminaron las etapas de playoffs y arrancó el mejor momento de los campeonatos internacionales, dos de ellos la UEFA Europa League y la CONCACAF Champions Cup, las cuales se roban los reflectores en la jornada del jueves previo al abrupto calendario del fin de semana.
Futbol
La número cinco rodará el jueves por la mañana con los Octavos de Final de los dos mejores campeonatos europeos de clubes, los cuales arrancan con sus juegos de Ida tal y como la Champions League
Europa League
Stuttgart vs FC Porto – 11:45 h | Claro Sports YouTube
Bologna vs AS Roma – 11:45 h | Disney+ Premium
Lille vs Aston Villa – 11:45 h | ESPN 4, Disney+ Premium
Panathinaikos vs Real Betis – 11:45 h | Claro Sports, Claro Sports YouTube
Celta vs Olympique Lyonnais – 14:00 h | Claro Sports, Claro Sports YouTube
Genk vs Freiburg – 14:00 h | Claro Sports YouTube
Nottingham Forest vs FC Midtjylland – 14:00 h | Disney+ Premium
Ferencváros vs SC Braga – 14:00 h | Disney+ Premium
Conference League
AZ Alkmaar vs Sparta Praha – 11:45 h | Claro Sports YouTube
HNK Rijeka vs Strasbourg – 11:45 h | Claro Sports YouTube
Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk – 11:45 h | Disney+ Premium
Samsunspor vs Rayo Vallecano – 11:45 h | Disney+ Premium
Fiorentina vs Raków Czestochowa – 14:00 h | Claro Sports YouTube
Crystal Palace vs AEK Larnaca – 14:00 h | Disney+ Premium
Sigma Olomouc vs Mainz 05 – 14:00 h | Claro Sports YouTube
NK Celje vs AEK FC – 14:00 h | ESPN 4, Disney+ Premium
Concachampions
Más tarde del otro lado del mundo la CONCACAF Champions Cup también se presenta con los juegos de Ida de los Octavos de Final, la cual contará con presencia mexicana y de la MLS.
FC Cincinnati vs Tigres UANL – 18:00 h | FOX One, FOX+
Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders – 20:00 h | FOX One, FOX
Futbol sudamericano
Otra de las grandes ligas que retoman acciones son la Primera División de Argentina y el Brasileirao, las cuales entran a la acción del campeonato de liga en cada país. Además, la Copa Libertadores avanza de acuerdo a lo planeado.
Primera División Argentina
Estudiantes RC vs Belgrano – 16:15 h | Disney+ Premium
Huracán vs River Plate – 18:30 h | Disney+ Premium
Brasileirao
Vasco da Gama vs Palmeiras – 16:30 h | Fanatiz, Azteca Deportes Network
Grêmio vs RB Bragantino – 18:30 h | Fanatiz, Azteca Deportes Network
Copa Libertadores
• Independiente Medellín vs CA Juventud – 18:30 h | Disney+, ESPN
Liga Mx Femenil
En México las acciones regresan con el campeonato femenino del máximo formato del balompié nacional con el arranque de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
• Cruz Azul Femenil vs Necaxa Femenil – 15:45 h | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube
• Toluca Femenil vs Pumas Femenil – 18:00 h | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube
• Querétaro Femenil vs Atlas Femenil – 19:00 h | FOX One
• Pachuca Femenil vs Tijuana Femenil – 19:06 h | FOX One, Tubi
• Tigres UANL Femenil vs Santos Laguna Femenil – 20:00 h | FOX One
• Mazatlán Femenil vs Monterrey Femenil – 21:10 h | FOX One, Tubi
Basquetbol
Finalmente, el mejor baloncesto del mundo retoma actividades de la parte final de la temporada regular de la NBA, la cual comienza a tomar forma rumbo a los playoffs de la temporada 2026.
Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers – 17:30 h | NBA League Pass, Disney+, ESPN 3
Denver Nuggets vs Houston Rockets – 20:00 h | Disney+, ESPN 3