Futbol

Partidos de hoy jueves 12 de marzo

Callum Hudson-Odoi, del Nottingham Forest, celebra un gol durante Europa League | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 01:06 - 12 marzo 2026
Los Octavos de Final de la Europa League y la Concachampions se roban el foco

Terminaron las etapas de playoffs y arrancó el mejor momento de los campeonatos internacionales, dos de ellos la UEFA Europa League y la CONCACAF Champions Cup, las cuales se roban los reflectores en la jornada del jueves previo al abrupto calendario del fin de semana. 

Fidalgo celebra su primer gol como jugador de Betis en LaLiga | AFP
Futbol

La número cinco rodará el jueves por la mañana con los Octavos de Final de los dos mejores campeonatos europeos de clubes, los cuales arrancan con sus juegos de Ida tal y como la Champions League 

Europa League

  • Stuttgart vs FC Porto – 11:45 h | Claro Sports YouTube

  • Bologna vs AS Roma – 11:45 h | Disney+ Premium

  • Lille vs Aston Villa – 11:45 h | ESPN 4, Disney+ Premium

  • Panathinaikos vs Real Betis – 11:45 h | Claro Sports, Claro Sports YouTube

  • Celta vs Olympique Lyonnais – 14:00 h | Claro Sports, Claro Sports YouTube

  • Genk vs Freiburg – 14:00 h | Claro Sports YouTube

  • Nottingham Forest vs FC Midtjylland – 14:00 h | Disney+ Premium

  • Ferencváros vs SC Braga – 14:00 h | Disney+ Premium

Sandro Tonali festeja anotación en FA Cup durante el Aston Villa vs Newcastle | AP

Conference League 

  • AZ Alkmaar vs Sparta Praha – 11:45 h | Claro Sports YouTube

  • HNK Rijeka vs Strasbourg – 11:45 h | Claro Sports YouTube

  • Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk – 11:45 h | Disney+ Premium

  • Samsunspor vs Rayo Vallecano – 11:45 h | Disney+ Premium

  • Fiorentina vs Raków Czestochowa – 14:00 h | Claro Sports YouTube

  • Crystal Palace vs AEK Larnaca – 14:00 h | Disney+ Premium

  • Sigma Olomouc vs Mainz 05 – 14:00 h | Claro Sports YouTube

  • NK Celje vs AEK FC – 14:00 h | ESPN 4, Disney+ Premium

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | @AZAlkmaar

Concachampions

Más tarde del otro lado del mundo la CONCACAF Champions Cup también se presenta con los juegos de Ida de los Octavos de Final, la cual contará con presencia mexicana y de la MLS

  • FC Cincinnati vs Tigres UANL – 18:00 h | FOX One, FOX+

  • Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders – 20:00 h | FOX One, FOX

Futbol sudamericano

Otra de las grandes ligas que retoman acciones son la Primera División de Argentina y el Brasileirao, las cuales entran a la acción del campeonato de liga en cada país. Además, la Copa Libertadores avanza de acuerdo a lo planeado. 

Primera División Argentina

  • Estudiantes RC vs Belgrano – 16:15 h | Disney+ Premium

  • Huracán vs River Plate – 18:30 h | Disney+ Premium

Brasileirao

  • Vasco da Gama vs Palmeiras – 16:30 h | Fanatiz, Azteca Deportes Network

  • Grêmio vs RB Bragantino – 18:30 h | Fanatiz, Azteca Deportes Network

Copa Libertadores

• Independiente Medellín vs CA Juventud – 18:30 h | Disney+, ESPN

Liga Mx Femenil 

En México las acciones regresan con el campeonato femenino del máximo formato del balompié nacional con el arranque de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

• Cruz Azul Femenil vs Necaxa Femenil – 15:45 h | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

• Toluca Femenil vs Pumas Femenil – 18:00 h | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube

• Querétaro Femenil vs Atlas Femenil – 19:00 h | FOX One

• Pachuca Femenil vs Tijuana Femenil – 19:06 h | FOX One, Tubi

• Tigres UANL Femenil vs Santos Laguna Femenil – 20:00 h | FOX One

• Mazatlán Femenil vs Monterrey Femenil – 21:10 h | FOX One, Tubi

América Femenil se despide de una de sus referentes| IMAGO7

Basquetbol

Finalmente, el mejor baloncesto del mundo retoma actividades de la parte final de la temporada regular de la NBA, la cual comienza a tomar forma rumbo a los playoffs de la temporada 2026. 

  • Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers – 17:30 h | NBA League Pass, Disney+, ESPN 3

  • Denver Nuggets vs Houston Rockets – 20:00 h | Disney+, ESPN 3

Stephen Curry de Golden State en un encuentro contra Orlando Magic | AP
