Beisbol

‘No lo considero fracaso’: Benjamín Gil manda contundente mensaje tras la eliminación de México en el Clásico Mundial

Randy Arozarena en el Clásico Mundial de Béisbol con México I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:40 - 12 marzo 2026
El manager del cuadro mexicano confirmó estar orgulloso de su equipo, además de asegurar que pronto podrían ser campeones del mundo

La historia de México dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026 llegó a su fin. La novena dirigida por Benjamín Gil no pudo ante el poderío de Italia y quedó eliminada en la etapa de Fase de Grupos. Tras caer, el manager de la plantilla tricolor se mostró orgulloso de sus jugadores negando ver un fracaso en la caída.

México en el juego contra Italia I MEXSPORT

¿Qué dijo Benjamín Gil?

Tras la paliza de Italia de 1-9 ante México, el mánager mexicano fue cuestionado sobre la eliminación en la primera etapa del torneo, el originario de Tijuana aseguró que no debe ser considerado como ‘fracaso’ sino como un aprendizaje, además de reafirmar su orgullo con sus jugadores y de confirmar la incertidumbre de su futuro. 

“No lo considero un fracaso, sabíamos que Italia era un equipo mucho más difícil... el problema es, para la gente que no conoce así de lleno el beisbol, 'ah ps Italia es un grupo bien difícil si fuera futbol porque es Italia y Brasil, y es Inglaterra, pero Italia es un muy buen equipo, ¿hay alguien que cree que Italia es un mal equipo después de lo pasó con Estados Unidos?”, confirmó el manager. 
ITALIA VS MÉXICO | MEXSPORT
ITALIA VS MÉXICO | MEXSPORT

"Le dije a los muchachos que estoy bien orgulloso de ellos, pelearon hasta el último momento, nunca se dieron por vencidos y no sé si siga a cargo de la selección en tres año o nunca vuelva a ser parte”, declaró Gil.

Finalmente, Benjamin Gil aseguró que el trabajo y dedicación de los peloteros mexicanos va a rendir frutos en un futuro cercano, declarando que la novena tricolor puede ser campeona del mundo más pronto de lo que la gente cree. 

 “Les dije 'si ustedes pelean como pelearon el día de hoy y el día de antier, va a llegar el momento en que México va a ser campeón de este torneo, si siguen comprometidos y siguen peleando', siete jonrones en 18 entradas, eso es difícil, es increíble", concluyó el manager. 
Benjamín Gil con México | X

Sin Mundial y sin olímpicos

La novena de México quedó en la tercera posición del Grupo B del Clásico Mundial de 2026, siendo superada por Italia y Estados Unidos. El tercer lugar del conjunto nacional no sólo significó su adiós en la primera etapa, sino también su adiós de los Juegos Olímpicos de 2027, en el debut del béisbol dentro de esta competencia.

ITALIA VS MÉXICO | AP
ITALIA VS MÉXICO | AP
