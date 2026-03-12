Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas

Nuevamente las alarmas se han encendido ante la lesión de Marcel Ruiz, el mediocampista del Toluca tuvo que abandonar el terreno de juego ante San Diego FC antes de concluir la primera parte debido a una lesión en la rodilla derecha.

El elemento Escarlata disputaba el esférico, tras un pase largo, cuando sintió un dolor en la rodilla y de inmediato mostró el gesto de dolor para tenderse sobre el césped apenas en el minuto 38, seguidilla tuvo que recibir la asistencia médica.

Marcel Ruiz se lesiona ante San Diego FC l IMAGO7

Tras la atención por el cuerpo médico el jugador tuvo dificultades mientras le estiraban la pierna con gestos de dolor. Finalmente, el seleccionado mexicano pudo salir caminando pero con cierto cuidado a la hora de pisar, por ahora se espera el reporte oficial.

Marcel Ruiz no pudo continuar y al minuto 41 se hizo oficial su salida para darle ingreso Nico Castro para suplirlo en los últimos minutos de juego con el marcador empatado a un tanto y con los californianos con un hombre menos.

Marcel Ruiz salió caminando del partido l IMAGO7

¿Cómo fue el primer tiempo?

Toluca se iría al frente, apenas al minuto 11 el portero de San Diego FC se metía en problemas en el área chica y de milagro el equipo californiano se salvaba del primero en contra, tan solo minutos después llegaba la jugada clave del encuentro.

Al 13’ Ingvartsen estiraba la pierna de más en busca de ganar el esférico; pero terminó por contactar sobre el rostro de Marcel Ruiz quien ganó el mismo con la cabeza y de inmediato el colegiado marcaba penal con la roja incluida.

Jesús Gallardo no fallaba y ponía el balón en el rincón para adelantar a los Choriceros. Al 28’ Toluca se quedaba cerca del segundo; pero, Ferree salvaba a San Diego cuando Marcel Ruiz remataba de cabeza a puerta.

David Vázquez celebra gol con San Diego FC ante Toluca | X: @sandiegofc

Remontada