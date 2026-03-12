Galaxy vence cómodamente al Mount Pleasant y pone pie y medio en los Cuartos de Final

El LA Galaxy dio un paso importante rumbo a los Cuartos de Final de la Liga de de Campeones de la Concacaf al vencer 3-0 al Mount Pleasant, en el duelo de Ida de los Octavos de Final. El encuentro se disputó en el Dignity Health Sports Park, donde el conjunto angelino aprovechó su localía para sacar ventaja en la serie.

Con un Hat-Trick de Gabriel Pec, el conjunto angelino puso pie y medio en la siguiente fase donde apunta a medirse ante Toluca o San Diego por el pase a las Semifinales del torneo de la Concacaf.

Mount Pleasant no contó con 10 jugadores

El equipo estadounidense logró imponerse incluso desde antes de que iniciara el partido pues, su rival llegó el encuentro con una plantilla limitada. El conjunto jamaicano no pudo contar con diez jugadores por problemas de visado para ingresar a Estados Unidos.

Aun con esas ausencias, el club caribeño presentó un equipo competitivo que logró mantener el orden durante gran parte del encuentro.

Mount Pleasant batalló lo que pudo aún con ausencias ante Galaxy | MEXSPORT

El show de Pec

El brasileño Gabriel Pec fue la figura del encuentro al marcar los tres goles del equipo angelino. El atacante abrió el marcador apenas al minuto 6, en una jugada que adelantó al Galaxy en un partido que parecía resolverse con mayor facilidad.

El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del segundo tiempo, hasta que en los minutos finales el conjunto angelino encontró mayor espacio en el ataque. Al minuto 89, Pec anotó el segundo gol con un disparo de izquierda que primero impactó el travesaño antes de entrar a la portería.

Ya en tiempo añadido, al 95’, el delantero brasileño de 25 años completó su hat-trick al definir dentro del área tras una jugada colectiva, sellando el 3-0 que deja al Galaxy con una ventaja amplia rumbo al segundo partido.

Gabriel Pec marcó los tres goles de galaxy ante Mount Pleasant | MEXSPORT

Tiene ventaja en la serie

El entrenador del Galaxy, Greg Vanney, se refirió a la situación que enfrentó el rival antes del encuentro. “A veces los equipos tienen dificultades con los visados, y eso no es bueno para la competición. Al fin y al cabo, lo que se quiere es que los equipos puedan llevar a sus mejores jugadores a todas partes y que esos mejores equipos jueguen entre sí. Ese es el objetivo de la Liga de Campeones... Probablemente habría sido un partido diferente”, declaró el técnico tras el encuentro.

Vanney también señaló que su equipo pudo ampliar la ventaja en el marcador. “Sentí que debimos meter un par de goles más”, añadió el estratega, quien anticipó que el duelo de vuelta podría presentar un escenario distinto.

Galaxy goleó 3-0 a Mount Pleasant para acercarse a los Cuartos | MEXSPORT