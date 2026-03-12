Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Galaxy vence cómodamente al Mount Pleasant y pone pie y medio en los Cuartos de Final

Gabriel Pec comandó el triunfo de Galaxy frente a Mount Pleasant | MEXSPORT
Gabriel Pec comandó el triunfo de Galaxy frente a Mount Pleasant | MEXSPORT
Rafael Trujillo 23:00 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto angelino logró superar al equipo de Jamaica en la Ida de Octavos de Final de Concachampions

El LA Galaxy dio un paso importante rumbo a los Cuartos de Final de la Liga de de Campeones de la Concacaf al vencer 3-0 al Mount Pleasant, en el duelo de Ida de los Octavos de Final. El encuentro se disputó en el Dignity Health Sports Park, donde el conjunto angelino aprovechó su localía para sacar ventaja en la serie.

Con un Hat-Trick de Gabriel Pec, el conjunto angelino puso pie y medio en la siguiente fase donde apunta a medirse ante Toluca o San Diego por el pase a las Semifinales del torneo de la Concacaf.

Mount Pleasant no contó con 10 jugadores

El equipo estadounidense logró imponerse incluso desde antes de que iniciara el partido pues, su rival llegó el encuentro con una plantilla limitada. El conjunto jamaicano no pudo contar con diez jugadores por problemas de visado para ingresar a Estados Unidos.

Aun con esas ausencias, el club caribeño presentó un equipo competitivo que logró mantener el orden durante gran parte del encuentro.

Mount Pleasant batalló lo que pudo aún con ausencias ante Galaxy | MEXSPORT

El show de Pec

El brasileño Gabriel Pec fue la figura del encuentro al marcar los tres goles del equipo angelino. El atacante abrió el marcador apenas al minuto 6, en una jugada que adelantó al Galaxy en un partido que parecía resolverse con mayor facilidad.

El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del segundo tiempo, hasta que en los minutos finales el conjunto angelino encontró mayor espacio en el ataque. Al minuto 89, Pec anotó el segundo gol con un disparo de izquierda que primero impactó el travesaño antes de entrar a la portería.

Ya en tiempo añadido, al 95’, el delantero brasileño de 25 años completó su hat-trick al definir dentro del área tras una jugada colectiva, sellando el 3-0 que deja al Galaxy con una ventaja amplia rumbo al segundo partido.

Gabriel Pec marcó los tres goles de galaxy ante Mount Pleasant | MEXSPORT

Tiene ventaja en la serie

El entrenador del Galaxy, Greg Vanney, se refirió a la situación que enfrentó el rival antes del encuentro. “A veces los equipos tienen dificultades con los visados, y eso no es bueno para la competición. Al fin y al cabo, lo que se quiere es que los equipos puedan llevar a sus mejores jugadores a todas partes y que esos mejores equipos jueguen entre sí. Ese es el objetivo de la Liga de Campeones... Probablemente habría sido un partido diferente”, declaró el técnico tras el encuentro.

Vanney también señaló que su equipo pudo ampliar la ventaja en el marcador. “Sentí que debimos meter un par de goles más”, añadió el estratega, quien anticipó que el duelo de vuelta podría presentar un escenario distinto.

Galaxy goleó 3-0 a Mount Pleasant para acercarse a los Cuartos | MEXSPORT

El partido de vuelta de la serie se disputará el 19 de marzo en el Estadio Nacional de Kingston, donde el Mount Pleasant buscará revertir el marcador ante el Galaxy para seguir con vida en la competición.

Últimos videos
Lo Último
00:04 Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
23:47 Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
23:38 NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga
23:27 ¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
23:05 Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
23:00 Galaxy vence cómodamente al Mount Pleasant y pone pie y medio en los Cuartos de Final
22:58 Italia la ‘Bestia negra' de México en el Clásico Mundial de Beisbol
22:28 Premios Oscar 2026 bajo alerta: FBI advierte riesgo de ataque con drones iraníes
22:16 Vuelve a sonar el himno ruso en los Paralímpicos con Golubkov y Bagiian
22:13 Japón rompe histórica marca en el Clásico Mundial de Béisbol
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Antonin Kinsky rompió el silencio tras ser sustituido ante Atlético de Madrid | AP
Futbol
12/03/2026
Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
Futbol
11/03/2026
Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
Aaron Rodgers en conferencia | AP
NFL
11/03/2026
NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga
¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
Futbol
11/03/2026
¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
Futbol
11/03/2026
Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
Gabriel Pec comandó el triunfo de Galaxy frente a Mount Pleasant | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
Galaxy vence cómodamente al Mount Pleasant y pone pie y medio en los Cuartos de Final