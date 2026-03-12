NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga

La nueva temporada de la NFL comenzó oficialmente este miércoles, lo que marcó el arranque del periodo en el que los equipos refuerzan sus plantillas mediante contrataciones, intercambios y movimientos estratégicos con la mira puesta en competir por el campeonato y el próximo Super Bowl que se disputará en febrero.

Sin embargo, el inicio del año también acerca el posible cierre de la carrera de varios jugadores veteranos. Para algunos de ellos, la temporada 2026 podría representar su última campaña dentro de la liga, en una lista que incluye desde jugadores con premios individuales hasta figuras que han prolongado su carrera durante más de una década.

Balón de la NFL en Cowboys Stadium | AP

Si bien los jugadores de la NFL compiten entre sí dentro del campo, el paso del tiempo también influye directamente en el desarrollo de sus trayectorias deportivas. En distintas posiciones de la liga se ha observado un cambio notable en la duración promedio de las carreras. En el caso de los corredores, por ejemplo, mantenerse activo después de los 28 años se ha vuelto cada vez menos común.

Actualmente hay varios veteranos que continúan compitiendo a edades poco habituales. Entre los jugadores activos de mayor edad se encuentran el mariscal de campo Aaron Rodgers, actualmente agente libre; el ala cerrada Marcedes Lewis de los Denver Broncos con 41 años; el quarterback Joe Flacco también agente libre y el defensivo Calais Campbell de los Arizona Cardinals, quienes también se encuentran entre los más experimentados de la liga y aún buscan equipo o analizan su futuro antes del inicio de la temporada.

Aaron Rodgers en un partido de Steelers | AP

Veteranos que prolongaron su carrera un año más

En contraste con los jugadores que analizan el retiro, otros decidieron mantenerse en activo al menos una temporada más. Uno de los casos más relevantes es el del ala cerrada Travis Kelce, figura de los Kansas City Chiefs.

En medio de los rumores sobre su posible despedida, Kelce firmó una extensión de contrato que le permitirá disputar su temporada número 14 dentro de la NFL, con la intención de seguir ampliando sus registros estadísticos.

Una situación similar es la del defensivo Cameron Heyward, quien decidió continuar con los Pittsburgh Steelers para disputar su temporada número 16. Durante su carrera, el tackle defensivo ha sido siete veces seleccionado al Pro Bowl, cuatro veces All-Pro y ha superado los 200 partidos disputados.

Travis Kelce. TE de Kansas City | AP

Otros jugadores que se acercan al final de su trayectoria

Entre los nombres que también podrían considerar el retiro en los próximos años aparece el mariscal de campo Matthew Stafford de Los Angeles Rams. Con 38 años, el quarterback cuenta con un premio MVP y un título de Super Bowl en su trayectoria, aunque una eventual lesión podría influir en su decisión de mantenerse activo.

El liniero ofensivo Trent Williams de los San Francisco 49ers también se encuentra en una etapa avanzada de su carrera. A sus 39 años, el jugador mantiene contrato hasta 2028, aunque su continuidad podría depender de las decisiones del equipo y del rendimiento colectivo durante la temporada.

Matthew Stafford fue el mejor del año | AP

Otro caso es el del quarterback Russell Wilson, actualmente con los New York Giants. El mariscal de campo firmó con la franquicia neoyorquina, pero tras disputar un par de encuentros fue reemplazado por Jaxon Dart, lo que ha generado dudas sobre su continuidad como titular en la liga.

Después de sus etapas recientes con los Denver Broncos, Pittsburgh Steelers y el equipo de Nueva York en los últimos años, Wilson podría evaluar concentrarse en su vida fuera del futbol americano profesional.