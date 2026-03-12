Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Portada del día

Portada RÉCORD 12 de Marzo de 2026

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:00 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lo Último
01:06 Partidos de hoy jueves 12 de marzo
00:47 Clásico Mundial 2026: ¿Quién es Vinnie Pasquantino el italiano que eliminó a México e hizo historia?
00:40 ‘No lo considero fracaso’: Benjamín Gil manda contundente mensaje tras la eliminación de México en el Clásico Mundial
00:05 A 91 días: México 1970 fue el primer Mundial en el que se utilizaron tarjetas para sancionar a los jugadores
00:04 Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
00:00 Portada RÉCORD 12 de Marzo de 2026
23:47 Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
23:38 NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga
23:27 ¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
23:05 Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Partidos de hoy jueves 12 de marzo
Futbol
12/03/2026
Partidos de hoy jueves 12 de marzo
Vinnie Pasquantino hizo historia en el Clásico Mundial | AP
Beisbol
12/03/2026
Clásico Mundial 2026: ¿Quién es Vinnie Pasquantino el italiano que eliminó a México e hizo historia?
‘No lo considero fracaso’: Benjamín Gil manda contundente mensaje tras la eliminación de México en el Clásico Mundial
Beisbol
12/03/2026
‘No lo considero fracaso’: Benjamín Gil manda contundente mensaje tras la eliminación de México en el Clásico Mundial
A 91 días: México 1970 fue el primer Mundial en el que se utilizaron tarjetas para sancionar a los jugadores
Futbol
12/03/2026
A 91 días: México 1970 fue el primer Mundial en el que se utilizaron tarjetas para sancionar a los jugadores
Antonin Kinsky rompió el silencio tras ser sustituido ante Atlético de Madrid | AP
Futbol
12/03/2026
Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
Portada RÉCORD 12 de Marzo de 2026
Portada del día
12/03/2026
Portada RÉCORD 12 de Marzo de 2026