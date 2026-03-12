Portada RÉCORD 12 de Marzo de 2026
01:06 Partidos de hoy jueves 12 de marzo
00:47 Clásico Mundial 2026: ¿Quién es Vinnie Pasquantino el italiano que eliminó a México e hizo historia?
00:40 ‘No lo considero fracaso’: Benjamín Gil manda contundente mensaje tras la eliminación de México en el Clásico Mundial
00:05 A 91 días: México 1970 fue el primer Mundial en el que se utilizaron tarjetas para sancionar a los jugadores
00:04 Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid
00:00 Portada RÉCORD 12 de Marzo de 2026
23:47 Toluca hace ridículo, con un hombre de más, y termina cayendo 3-2 ante San Diego FC
23:38 NFL 2026: Jugadores veteranos que podrían disputar su última temporada en la liga
23:27 ¡Ni con Messi! Nashville e Inter Miami protagonizan empate sin goles en la Ida de los ‘Octavos’
23:05 Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
