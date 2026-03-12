Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol

ITALIA VS MÉXICO | AP
ITALIA VS MÉXICO | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 20:20 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La novena tricolor dependía de sí misma para clasificar, sin embargo, no contaban con una noche inolvidable de Vinnie Pasquantino

Contra todo pronóstico el sueño de la Novena de México llegó a su fin en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de caer ante Italia por un imponente marcador de 1-9. El equipo de Benjamín Gil no pudo recuperarse de la derrota ante Estados Unidos y quedan fuera apenas en la Fase de Grupos.

México en el juego contra Italia I MEXSPORT

La noche de Vinnie Pasquantino

El equipo mexicano volvió a caer en el Daikin Park de los Astros de Houston, ahora ante una Novena de Italia que llegó con el ímpetu de derrotar a Estados Unidos un día antes y ahora a un México que suma una nueva derrota ante los Italianos en el Clásico Mundial. 

Desde el inicio del juego el equipo mexicano trato de ser agresivo, sin embargo, ni Jarren Duran ni Rady Arozarena pudieron abrir de la mejor manera el último duelo de Fase de Grupos. 

ITALIA VS MÉXICO | MEXSPORT
ITALIA VS MÉXICO | MEXSPORT

Por su parte, los duelos de pitcher abridores tuvieron un papel clave en el rumbo del partido, pues Javier Assad de México, si bien no tuvo un mal rendimiento, este se vio plenamente superado por el experimentado de las Grandes Ligas con los Philadelphia Phillies, Aaron Nola, quien dejó más de seis entradas limpias. 

Sin embargo, el héroe del cuadro que vistió de azul tiene nombre y apellido, Vinnie Pasquantino. El jugador de los Reales de Kansas City se robó los reflectores del mudo tras conectar tres Home Run´s en el juego, esto después de llegar con cero imparables en su cuenta durante los duelos ante Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña.

Pasquantino abrió en tres ocasiones la serie de ataque de Italia y en las tres logró conectar al cuadro mexicano, con un par de complicidades de la defensa azteca. El Italiano se convirtió en el primer jugador en lograrlo en el campeonato mundial, México por su parte, ninguno de sus bateadores principales levantó la mano dentro de la zona de bateo, aunado a su inferioridad desde el montículo.

Novena de México en el Clásico Mundial I MEXSPORT

Adiós Mundial y Juegos Olímpicos 

El equipo de México se vio sin capacidad de respuesta durante las primeras seis entradas, donde los imparables de Pasquantino, Jon Berti y Sam Antonacci se mostraron impecables en la zona, superando a Assad y todos los relevos posibles. 

Pese al desesperado intento del equipo mexicano de una épica en el último tercio del juego, el pitcheo italiano de Grandes Ligas y la imprecisión de bateadores de alto calibre como el de Alejandro Kirk y Jonathan Aranda, terminaron por espumar las aspiraciones de los de verde por llegar lejos en el Clásico Mundial.

Ante la derrota frente a Italia, una de las mejores generaciones de beisbolistas de México no sólo dice adiós al campeonato mundial, sino que se despide de toda posibilidad de participar en los próximos Juegos Olímpicos.

Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Últimos videos
Lo Último
20:51 Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
20:45 Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
20:44 Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
20:30 Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
20:24 ¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
20:20 ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
20:08 Rodrigo Aguirre sin presión por falta de gol: “No es algo que me quite el sueño”
20:05 ¿Checo Pérez en el Top 10? La Fórmula 1 reveló el power ranking del Gran Premio de Australia
19:47 ¡Otro fracaso! Martín Anselmi y Botafogo se quedan fuera de la Copa Libertadores
19:29 Guardiola avienta la toalla y acepta que tienen 'pocas posibilidades' de remontar
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Thibaut Courtois habló sobre la salida de Xabi Alonso | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Futbol
11/03/2026
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Contra
11/03/2026
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Contra
11/03/2026
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Beisbol
11/03/2026
¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
ITALIA VS MÉXICO | AP
Beisbol
11/03/2026
¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol