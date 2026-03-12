¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol

Contra todo pronóstico el sueño de la Novena de México llegó a su fin en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 luego de caer ante Italia por un imponente marcador de 1-9. El equipo de Benjamín Gil no pudo recuperarse de la derrota ante Estados Unidos y quedan fuera apenas en la Fase de Grupos.

México en el juego contra Italia I MEXSPORT

La noche de Vinnie Pasquantino

El equipo mexicano volvió a caer en el Daikin Park de los Astros de Houston, ahora ante una Novena de Italia que llegó con el ímpetu de derrotar a Estados Unidos un día antes y ahora a un México que suma una nueva derrota ante los Italianos en el Clásico Mundial.

Desde el inicio del juego el equipo mexicano trato de ser agresivo, sin embargo, ni Jarren Duran ni Rady Arozarena pudieron abrir de la mejor manera el último duelo de Fase de Grupos.

ITALIA VS MÉXICO | MEXSPORT

Por su parte, los duelos de pitcher abridores tuvieron un papel clave en el rumbo del partido, pues Javier Assad de México, si bien no tuvo un mal rendimiento, este se vio plenamente superado por el experimentado de las Grandes Ligas con los Philadelphia Phillies, Aaron Nola, quien dejó más de seis entradas limpias.

Sin embargo, el héroe del cuadro que vistió de azul tiene nombre y apellido, Vinnie Pasquantino. El jugador de los Reales de Kansas City se robó los reflectores del mudo tras conectar tres Home Run´s en el juego, esto después de llegar con cero imparables en su cuenta durante los duelos ante Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña.

Pasquantino abrió en tres ocasiones la serie de ataque de Italia y en las tres logró conectar al cuadro mexicano, con un par de complicidades de la defensa azteca. El Italiano se convirtió en el primer jugador en lograrlo en el campeonato mundial, México por su parte, ninguno de sus bateadores principales levantó la mano dentro de la zona de bateo, aunado a su inferioridad desde el montículo.

Novena de México en el Clásico Mundial I MEXSPORT

Adiós Mundial y Juegos Olímpicos

El equipo de México se vio sin capacidad de respuesta durante las primeras seis entradas, donde los imparables de Pasquantino, Jon Berti y Sam Antonacci se mostraron impecables en la zona, superando a Assad y todos los relevos posibles.

Pese al desesperado intento del equipo mexicano de una épica en el último tercio del juego, el pitcheo italiano de Grandes Ligas y la imprecisión de bateadores de alto calibre como el de Alejandro Kirk y Jonathan Aranda, terminaron por espumar las aspiraciones de los de verde por llegar lejos en el Clásico Mundial.

Ante la derrota frente a Italia, una de las mejores generaciones de beisbolistas de México no sólo dice adiós al campeonato mundial, sino que se despide de toda posibilidad de participar en los próximos Juegos Olímpicos.