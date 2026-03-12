Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Una pifia! Joey Ortiz provocó doble play por desconcentración en el México vs Italia

México en el juego contra Italia I MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 19:27 - 11 marzo 2026
Ortiz fue hasta tercera base y es borrado de la jugada en la parte baja de la 3a entrada

Un insólito momento se vivió durante el cuarto juego entre México e Italia dentro del Clásico Mundial de Beisbol, cuando un error de concentración cambió el rumbo de una jugada ofensiva. El protagonista fue Joey Ortiz, quien realizó una pifia al perder la cuenta de los outs en un momento clave del encuentro.

Ortiz tras el error de correr l CAPTURA

¿Cómo sucedió? 

La acción ocurrió cuando el bateador Jarren Duran conectó un elevado hacia el jardín central que parecía complicado para la defensiva italiana. Desde la intermedia, Ortiz decidió anticiparse y arrancó hacia la tercera base pensando en avanzar tras la posible caída del batazo.

Sin embargo, la lectura del pelotero resultó equivocada. El jardinero central de Italia, Jakob Marsee, logró acomodarse bajo la pelota y realizó la atrapada sin mayores complicaciones, dejando sin efecto cualquier intento de avance en las bases.

Momento que provocó el error de Joey Ortiz l CAPTURA

El problema para Ortiz fue que, al iniciar la carrera hacia tercera, perdió la noción de la situación del inning y no regresó a tiempo a su base original. Tras la captura del elevado, la defensiva italiana reaccionó rápidamente para aprovechar el descuido.

Marsee devolvió la pelota al cuadro y la jugada continuó con el tiro que permitió completar el doble play. Ortiz fue sorprendido fuera de la base, sellando así una doble matanza que apagó el intento ofensivo del conjunto mexicano.

México en el Clásico Mundial I MEXSPORT

Una sorpresiva jugada de desconcentración  

La jugada generó sorpresa tanto en el dugout como entre los aficionados, ya que parecía una situación controlada para México antes de que se produjera la desconcentración. En torneos de alta exigencia como el Clásico Mundial, este tipo de errores mentales pueden marcar diferencias importantes.

El incidente, provocó que el seleccionado mexicano se fuera con el cero en pla pizarra al termino de la tercera entrada. Italia, por su parte, aprovechó la jugada para ganar impulso defensivo en un momento clave del partido.

La pifia de Ortiz rápidamente se volvió tema de comentarios por parte de los aficionados en redes sociales que incluso en el más alto nivel del beisbol cuando Italia ya tenía la ventaja a su favor, en un duelo importante para el Tri. 

