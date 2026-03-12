Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guardiola avienta la toalla y acepta que tienen 'pocas posibilidades' de remontar

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP
Rafael Trujillo 19:29 - 11 marzo 2026
El entrenador español sabe que su equipo está contra las cuerdas ante Real Madrid

¿Se da por vencido? Pep Guardiola habló tras la triste derrota de su equipo, Manchester City, a manos del Real Madrid en la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. El DT afirmó que su equipo buscará la remontada pero ve un triunfo complicado.

Bastaron 45 minutos en el Santiago Bernabéu para que Real Madrid tomara una ventaja que ahora parece imposible de remontar. El héroe de la noche fue Federico Valverde quien marcó los tres tantos del encuentro, los primeros dos en un lapso de sólo 7 minutos.

Con este resultado, el Real Madrid viajará al Etihad Stadium la próxima semana con medio pie en la siguiente ronda. Para poder pasar deberá evitar una derrota de tres o más goles y con eso podrá poner su vista en el Bayern Munich.

Federico Valverde | AP

Guardiola arroja la toalla

En conferencia de prensa post partido, Pep Guardiola reconoció que deberán hacer hasta lo imposible para poder dar vuelta a la serie, sin embargo, sabe que tienen una tarea complicada y que, sus posibilidades de llegar a los Cuartos de Final son pocas.

"¿Oportunidades de remontar? No muchas. Lo intentaremos, pero las oportunidades son pocas. Sabemos que lo tenemos que hacer mejor”, afirmó. "Es un resultado complicado, pero quedan seis días e intentaremos remontar con nuestra gente".
Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Molesto con el 3-0

Guardiola también habló sobre el resultado en concreto, afirmando que, aunque el Real Madrid se merecía la victoria pero su equipo tuvo buenos momentos y el 3-0 le parece un resultado un poco injusto. “El partido nuestro no ha sido tan malo para irnos 3-0.... pero mi sensación es que tan mal no hemos estado, aunque esta percepción con 3-0 no es fuerte" afirmó.

El español reconoció que su equipo batalló en el último tercio del arco. Este será un tema a pulir de cara al partido de vuelta pues, para Guardiola "Nos faltó ese detalle, de haberlo conseguido hubiésemos logrado algún gol”.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP
