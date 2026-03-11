Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Histórico! Vinicius empata a Cristiano Ronaldo con más asistencias en el Real Madrid en Champions

Vini ante el Manchester City l AP
Ramiro Pérez Vásquez 17:32 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El brasileño llegó a 31 asistencias tras Ida de Octavos de Final ante Manchester City

El Real Madrid dio un golpe de autoridad, en la Ida de los Octavos de Final, ante el Manchester City para poner pie y medio en los Cuartos de Final con un Federico Valverde inspirado para catapultar un triplete en el Santiago Bernabéu.

Además de la goleada de los Merengues Vinicius ha catapultado otro hecho histórico dentro de la Champions League alcanzando 31 asistencias, empatando a Cristiano Ronaldo, como máximo asistidor vistiendo la casaca blanca en la competición. En esta temporada suma 7 asistencia en 11 partidos.

Vinicius en partido ante el Manchester City l AP

El brasileño asistió, desde la banda de la izquierda, en el segundo tanto para que Federico Valverde definiera pegado al palo de Donnarumma y alcanzar los 31 en estos momentos y con miras a romper el empate con el lusitano, en el tercer puesto se ha quedado Benzema con 27.

¿Cómo fue la victoria ante Manchester City?

La figura del encuentro fue, sin discusión, Federico Valverde. El uruguayo firmó un 'hat-trick' histórico que desdibujó por completo al equipo dirigido por Pep Guardiola en apenas el primer capítulo de dos en esta serie de Octavos de Final.

El festival del charrúa comenzó al minuto 20, una salida errática del guardameta Donnarumma permitió que Valverde abriera el marcador. Solo siete minutos después, al 27', Vinícius Jr. conectó con el "Halcón", quien sacó un disparo cruzado que volvió a evidenciar las carencias de Donnarumma bajo los tres palos.

Real Madrid vs Manchester City | AP

Y antes de terminar el primer tiempo Valverde catapultaría el tercero definitivo en apenas 45 minutos y propina. En el complemento, el Manchester City intentó recortar distancias con más ímpetu que claridad futbolística. 

El marcador pudo ser aún más escandaloso cuando al minuto 55 se señaló una pena máxima tras una falta de Donnarumma sobre Vinícius Jr. No obstante, el brasileño no estuvo fino desde los once pasos y desperdició la oportunidad.

Real Madrid vence 3-0 al Manchester City | AP

¿Cuándo es la Vuelta?

Ahora, el Manchester City tendrá que volver al Etihad con una extensa desventaja y buscará hacer valer la condición de local con el impulso de su gente para impulsar una histórica remontada el próximo 17 de marzo.

Últimos videos
Lo Último
19:13 Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
19:07 Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
19:01 ¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
18:57 Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
18:43 ¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
18:42 San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
18:27 Adultos mayores desaparecidos son hallados sin vida dentro de una cisterna en la CDMX
18:22 ¿Y la mejor liga? Ningún equipo de la Premier League ganó en la Ida de Octavos de Champions League
18:08 Titans adquieren a Solomon Thomas en intercambio con Cowboys
18:03 Buffalo Bills extienden contrato de Dawson Knox hasta el 2028
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Futbol Nacional
11/03/2026
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
Contra
11/03/2026
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Contra
11/03/2026
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Peloteros de Canadá celebrando su clasificación a Cuartos | AP
Beisbol
11/03/2026
Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
Futbol
11/03/2026
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
NFL
11/03/2026
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa