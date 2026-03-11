¡Histórico! Vinicius empata a Cristiano Ronaldo con más asistencias en el Real Madrid en Champions

El Real Madrid dio un golpe de autoridad, en la Ida de los Octavos de Final, ante el Manchester City para poner pie y medio en los Cuartos de Final con un Federico Valverde inspirado para catapultar un triplete en el Santiago Bernabéu.

Además de la goleada de los Merengues Vinicius ha catapultado otro hecho histórico dentro de la Champions League alcanzando 31 asistencias, empatando a Cristiano Ronaldo, como máximo asistidor vistiendo la casaca blanca en la competición. En esta temporada suma 7 asistencia en 11 partidos.

Vinicius en partido ante el Manchester City l AP

El brasileño asistió, desde la banda de la izquierda, en el segundo tanto para que Federico Valverde definiera pegado al palo de Donnarumma y alcanzar los 31 en estos momentos y con miras a romper el empate con el lusitano, en el tercer puesto se ha quedado Benzema con 27.

¿Cómo fue la victoria ante Manchester City?

La figura del encuentro fue, sin discusión, Federico Valverde. El uruguayo firmó un 'hat-trick' histórico que desdibujó por completo al equipo dirigido por Pep Guardiola en apenas el primer capítulo de dos en esta serie de Octavos de Final.

El festival del charrúa comenzó al minuto 20, una salida errática del guardameta Donnarumma permitió que Valverde abriera el marcador. Solo siete minutos después, al 27', Vinícius Jr. conectó con el "Halcón", quien sacó un disparo cruzado que volvió a evidenciar las carencias de Donnarumma bajo los tres palos.

Real Madrid vs Manchester City | AP

Y antes de terminar el primer tiempo Valverde catapultaría el tercero definitivo en apenas 45 minutos y propina. En el complemento, el Manchester City intentó recortar distancias con más ímpetu que claridad futbolística.

El marcador pudo ser aún más escandaloso cuando al minuto 55 se señaló una pena máxima tras una falta de Donnarumma sobre Vinícius Jr. No obstante, el brasileño no estuvo fino desde los once pasos y desperdició la oportunidad.

Real Madrid vence 3-0 al Manchester City | AP

¿Cuándo es la Vuelta?