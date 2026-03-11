Real Madrid golea al Manchester City con 'hat-trick' de Federico Valverde

El Bernabéu volvió a ser el escenario de una noche mágica de Champions League. El Real Madrid, pese a una temporada irregular que sembraba dudas en el entorno, dio un golpe de autoridad sobre la mesa al vencer 3-0 al Manchester City en la Ida de los Octavos de Final. Con un Federico Valverde en estado de gracia, el conjunto blanco puso pie y medio en la siguiente ronda, dejando al actual campeón contra las cuerdas.

Aunque el Manchester City llegaba a la capital española con el cartel de favorito, la mística madridista no tardó en imponerse. La figura del encuentro fue, sin discusión, Federico Valverde. El uruguayo firmó un 'hat-trick' histórico que desdibujó por completo al equipo dirigido por Pep Guardiola.

Real Madrid vence 3-0 a Manchester City | AP

HAT-TRICK DE VALVERDE

El festival del charrúa comenzó al minuto 20. Tras un balón largo al espacio, una salida errática del guardameta Donnarumma permitió que Valverde abriera el marcador, desatando la euforia en las gradas. A partir de ese momento, los merengues se adueñaron del ritmo del partido.

Solo siete minutos después, al 27', Vinícius Jr. conectó con el "Halcón", quien sacó un disparo cruzado que volvió a evidenciar las carencias de Donnarumma bajo los tres palos. El 2-0 caía como una losa sobre el conjunto inglés, que no encontraba respuesta ante la intensidad local.

Federico Valverde | AP

NADA LE SALIÓ AL CITY

En el complemento, el Manchester City intentó recortar distancias con más ímpetu que claridad futbolística. Sin embargo, las escasas oportunidades generadas se estrellaron contra un muro llamado Thibaut Courtois, quien mantuvo su portería a cero con intervenciones clave.

El marcador pudo ser aún más escandaloso cuando al minuto 55 se señaló una pena máxima tras una falta de Donnarumma sobre Vinícius Jr. No obstante, el brasileño no estuvo fino desde los once pasos y desperdició la oportunidad de poner el cuarto en el luminoso.

Donnaruma se lamenta la derrota del City | AP