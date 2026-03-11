Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Real Madrid golea al Manchester City con 'hat-trick' de Federico Valverde

Real Madrid vence 3-0 al Manchester City | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:09 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Merengues demostraron una vez más porque son el Rey de la Champions League y tiene pie y medio en la siguiente ronda

El Bernabéu volvió a ser el escenario de una noche mágica de Champions League. El Real Madrid, pese a una temporada irregular que sembraba dudas en el entorno, dio un golpe de autoridad sobre la mesa al vencer 3-0 al Manchester City en la Ida de los Octavos de Final. Con un Federico Valverde en estado de gracia, el conjunto blanco puso pie y medio en la siguiente ronda, dejando al actual campeón contra las cuerdas.

Aunque el Manchester City llegaba a la capital española con el cartel de favorito, la mística madridista no tardó en imponerse. La figura del encuentro fue, sin discusión, Federico Valverde. El uruguayo firmó un 'hat-trick' histórico que desdibujó por completo al equipo dirigido por Pep Guardiola.

Real Madrid vence 3-0 a Manchester City | AP

HAT-TRICK DE VALVERDE

El festival del charrúa comenzó al minuto 20. Tras un balón largo al espacio, una salida errática del guardameta Donnarumma permitió que Valverde abriera el marcador, desatando la euforia en las gradas. A partir de ese momento, los merengues se adueñaron del ritmo del partido.

Solo siete minutos después, al 27', Vinícius Jr. conectó con el "Halcón", quien sacó un disparo cruzado que volvió a evidenciar las carencias de Donnarumma bajo los tres palos. El 2-0 caía como una losa sobre el conjunto inglés, que no encontraba respuesta ante la intensidad local.

Federico Valverde | AP

NADA LE SALIÓ AL CITY

En el complemento, el Manchester City intentó recortar distancias con más ímpetu que claridad futbolística. Sin embargo, las escasas oportunidades generadas se estrellaron contra un muro llamado Thibaut Courtois, quien mantuvo su portería a cero con intervenciones clave.

El marcador pudo ser aún más escandaloso cuando al minuto 55 se señaló una pena máxima tras una falta de Donnarumma sobre Vinícius Jr. No obstante, el brasileño no estuvo fino desde los once pasos y desperdició la oportunidad de poner el cuarto en el luminoso.

Donnaruma se lamenta la derrota del City | AP

Con este resultado, el Real Madrid viajará a Manchester la próxima semana con una ventaja de tres goles, demostrando una vez más que, sin importar el momento en el torneo local, en la Champions League al Rey nunca se le debe dar por muerto.

Últimos videos
Lo Último
17:27 El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
17:20 Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
17:17 ¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada
16:52 Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
16:51 ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
16:35 Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box
16:34 ¡Sueñan con ‘Cuartos’! Bodo/Glimt golea a Sporting Lisboa en la Ida de los ‘Octavos’ de Champions
16:31 ¡Se queda! Daniel Jones firma extensión de contrato con los Indianapolis Colts
16:09 Real Madrid golea al Manchester City con 'hat-trick' de Federico Valverde
16:07 Bolero muere tras desvanecerse en calles del Centro de la CDMX mientras trabajaba
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
Contra
11/03/2026
El día que los Oscar se equivocaron: el bochornoso error entre "La La Land" y "Moonlight" / VIDEO
Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
Futbol
11/03/2026
Champions League 2026: Así luce el panorama de los Octavos de Final tras los juegos de Ida
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
¿Irán fuera del Mundial 2026? México asegura que la FIFA no ha notificado nada
Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
Futbol
11/03/2026
Santos Laguna impulsa mejoras en la infraestructura de TSM y el Estadio Corona
Carlos Vela presumió su asistencia al Super Bowl | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box
Contra
11/03/2026
Ring Royale 2026: dónde ver el pesaje y careos antes de las peleas de box