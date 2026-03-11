¡Se queda! Daniel Jones firma extensión de contrato con los Indianapolis Colts

Daniel Jones seguirá siendo el QB titular de los Indianapolis Colts pues, tras iniciar oficialmente la nueva temporada de la NFL, el equipo acordó a llegar a un acuerdo con el mariscal de campo que lo mantendrá al menos dos años más.

Los Colts ya habían amarrado al QB esta temporada pues le habían colocado la etiqueta de transición, antes de la fecha límite del 3 de marzo. Esto les dio tiempo para negociar con el mariscal y, en caso de que alguien más lo hubiera firmado, les permitiría igualar cualquier oferta.

Si Jones hubiera jugado con la etiqueta de transición, habría cobrado 37.833 millones de dólares esta temporada. Este salario lo habría colocado en el Top 20 de los mariscales de campo mejor pagados en toda la Liga.

Daniel Jones tuvo fumble e intercepción | AP

El nuevo acuerdo de Jones

Aunque las negociaciones se prolongaron y las partes estaban muy distanciadas la semana pasada, según distintos reportes, los Colts nunca consideraron otra opción de mariscal de campo. Internamente, los directivos del equipo decidieron hace meses que seguir adelante con Jones, a pesar de su lesión, sería la piedra angular de su plan de pretemporada.

Este miércoles el QB y los Colts llegaron a un acuerdo c por un contrato de dos años y 88 millones de dólares que puede valer hasta 100 millones de dólares, según reportes. Jones recibirá 50 millones de dólares totalmente garantizados al firmar, mientras que 60 millones están garantizados por si llega a sufrir una nueva lesión.

"Estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado por estar de vuelta y definitivamente agradecido por la oportunidad de estar de vuelta y aquí con los Colts", dijo Jones en The Pat McAfee Show.

Los números de Jones

La temporada pasada Daniel Jones encontró un renacer en su carrera, al menos en la primera parte de la temporada. El QB logró comandar a los Colts a un récord de 8-2 en sus primeros 10 juegos, sumando 2 mil 397, 15 pases de anotación y sólo siete intercepciones.

Sin embargo, tras su semana de descanso en la Semana 11 de la temporada, el QB y todo el equipo vinieron a la baja. Jones sólo logró disputar tres partidos más antes de sufrir un desgarro en el tendón de Aquiles. En dichos partidos terminaron 0-3 y Jones se vio mal en el accionar.

Ahora los Colts esperan que Jones logre finalizar su rehabilitación previo al inicio de temporada este septiembre. Incluso hay ciertos reportes que consideran que el QB pueda estar regresado para le pretemporada.