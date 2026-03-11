Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Nacidos por fecundación in vitro no pertenecen a una familia, afirma Ministra de SCJN y causa gran revuelo

El comentario de la ministra provocó debate en torno al concepto de familia y la reproducción asistida./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:58 - 11 marzo 2026
La declaración ocurrió durante una discusión relacionada con violencia y el concepto de familia

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, generó polémica tras realizar un comentario sobre las personas nacidas mediante fecundación in vitro, durante una discusión en torno al concepto de familia y la violencia en el ámbito familiar.

La declaración se dio en el marco del análisis de temas vinculados con la violencia contra las mujeres y el alcance de instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará, que aborda la violencia de género en distintos espacios, incluido el entorno familiar.

La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida utilizada por miles de familias en México./ Pixabay

Durante su intervención, la ministra reflexionó sobre la forma en que se entiende el concepto de familia y aseguró que no existe un estereotipo único cuando se habla de ella, señalando que tanto mujeres como hombres forman parte de ese núcleo.

La ministra de la SCJN, María Estela Ríos González, generó polémica por un comentario sobre personas nacidas por fecundación in vitro./ Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué dijo la ministra María Estela Ríos sobre la fecundación in vitro?

“… el propio convenio de Belém do Pará, habla de que la violencia puede, en su artículo segundo, habla de que la violencia puede darse en el ámbito familiar. Y me parece que no hay una, un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido, no sé, mediante un, ¿qué? Un, no sé cómo le llaman estos in vitro, que haya nacido in vitro, a la mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”.

Las palabras de la ministra generaron diversas reacciones, ya que el comentario fue interpretado por algunos sectores como una afirmación controvertida sobre las personas concebidas mediante técnicas de reproducción asistida.

Debate sobre reproducción asistida y concepto de familia

La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida ampliamente utilizada en el mundo y permite que muchas personas puedan tener hijos mediante procedimientos médicos especializados.

En México, estas técnicas han sido parte de debates legales y sociales relacionados con los derechos reproductivos, la regulación médica y el reconocimiento jurídico de las distintas formas de familia.

Especialistas han señalado que las discusiones en tribunales y organismos públicos reflejan los cambios sociales y tecnológicos que han ampliado las posibilidades para la formación de familias en la actualidad.

La polémica generada por las declaraciones de la ministra reavivó el debate público sobre el papel de las instituciones, la interpretación jurídica del concepto de familia y el reconocimiento de las personas nacidas mediante métodos de reproducción asistida.

Las declaraciones de la ministra surgieron durante una discusión sobre violencia familiar y el Convenio de Belém do Pará./ Pixabay
