Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular

Usuario del Metro muere luego de que explotó su celular/X: @RaulGtzNR
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 19:07 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La peculiar historia sucedió en la estación Camarones de la Línea 7

La tragedia se hizo presente en el Metro de la Ciudad de México, luego de que, de acuerdo con diferentes reportes, un usuario perdió la vida al caer desde lo alto de las escaleras de la estación Camarones de la Línea 7, presuntamente después de que explotó la batería de su celular.

La tarde de este miércoles la estación Camarones cerró sin aviso previo

Cierran estación Camarones del Metro

La tarde de este miércoles, varios usuarios reportaron a través de redes sociales el cierre de la estación Camarones, sin que inicialmente las autoridades informaran la razón o si se trataba de una suspensión temporal del servicio.


Minutos después comenzaron a circular los primeros reportes e imágenes del incidente, en los que se dio a conocer que un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida dentro de la estación Camarones, de la Línea 7 (línea naranja).


De acuerdo con la información preliminar, la víctima cayó desde las escaleras hasta el andén, desde una altura aproximada de 30 metros.

Metro confirma la muerte de un usuario

La versión fue confirmada por el propio Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que informó que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.


“Con relación al incidente ocurrido en la estación Camarones de la Línea 7, donde un masculino falleció, se dio aviso al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. Presuntamente, la persona cayó desde la parte alta de la estación hacia el nivel del andén; de forma inmediata se solicitaron los servicios de emergencia y periciales.

“La administración del organismo instruyó a todas las áreas operativas y técnicas a coadyuvar sin restricciones en la investigación. El servicio en la línea opera con normalidad”, informó el STC Metro.

Explosión de celular habría provocado la caída

De manera extraoficial, trascendió que el motivo de la caída habría sido la explosión de la batería del celular de la víctima, lo que provocó que perdiera el equilibrio y se precipitara al vacío, sufriendo un traumatismo craneoencefálico fatal.

Desorientado por el estallido, el hombre perdió el equilibrio y cayó hacia el cubo de las escaleras, precipitándose desde una altura aproximada de 20 metros hasta el andén. El golpe fue brutal.

“Personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro y elementos de la Policía Auxiliar acudieron de inmediato para auxiliarlo, trasladándolo al cubículo del jefe de estación mientras llegaban los servicios de emergencia”, publicó en sus redes sociales el reportero de nota roja Raúl Gutiérrez.

El hombre cayó desde lo alto de las escaleras luego de que explotó su celular

Fiscalía investiga el incidente

Al lugar acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.


Tras el incidente, el servicio en la Línea 7 del Metro se reanudó con normalidad, mientras continúan las investigaciones sobre las causas exactas del accidente.

Últimos videos
Lo Último
19:13 Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
19:07 Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
19:01 ¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
18:57 Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
18:43 ¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
18:42 San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
18:27 Adultos mayores desaparecidos son hallados sin vida dentro de una cisterna en la CDMX
18:22 ¿Y la mejor liga? Ningún equipo de la Premier League ganó en la Ida de Octavos de Champions League
18:08 Titans adquieren a Solomon Thomas en intercambio con Cowboys
18:03 Buffalo Bills extienden contrato de Dawson Knox hasta el 2028
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Futbol Nacional
11/03/2026
Selección Mexicana manda mensaje de apoyo a Malagón tras su grave lesión
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
Contra
11/03/2026
Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Contra
11/03/2026
¿Cortar el cabello según el calendario lunar funciona?
Peloteros de Canadá celebrando su clasificación a Cuartos | AP
Beisbol
11/03/2026
Clásico Mundial 2026: Canadá vence a Cuba y hace historia
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
Futbol
11/03/2026
¡GPS tuvo la culpa! Aficionado del Barcelona confundió Estadio del Newcastle y terminó en juego de Tercera División
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa
NFL
11/03/2026
San Francisco y Dallas llegan a un acuerdo por el intercambio de Osa Odighizuwa