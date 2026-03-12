Hombre cae y muere en el Metro CDMX, luego de que explotó su celular

La tragedia se hizo presente en el Metro de la Ciudad de México, luego de que, de acuerdo con diferentes reportes, un usuario perdió la vida al caer desde lo alto de las escaleras de la estación Camarones de la Línea 7, presuntamente después de que explotó la batería de su celular.

La tarde de este miércoles la estación Camarones cerró sin aviso previo

Cierran estación Camarones del Metro

La tarde de este miércoles, varios usuarios reportaron a través de redes sociales el cierre de la estación Camarones, sin que inicialmente las autoridades informaran la razón o si se trataba de una suspensión temporal del servicio.

Minutos después comenzaron a circular los primeros reportes e imágenes del incidente, en los que se dio a conocer que un hombre de aproximadamente 40 años perdió la vida dentro de la estación Camarones, de la Línea 7 (línea naranja).

De acuerdo con la información preliminar, la víctima cayó desde las escaleras hasta el andén, desde una altura aproximada de 30 metros.

Metro confirma la muerte de un usuario

La versión fue confirmada por el propio Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que informó que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento del cuerpo.

“Con relación al incidente ocurrido en la estación Camarones de la Línea 7, donde un masculino falleció, se dio aviso al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. Presuntamente, la persona cayó desde la parte alta de la estación hacia el nivel del andén; de forma inmediata se solicitaron los servicios de emergencia y periciales.



“La administración del organismo instruyó a todas las áreas operativas y técnicas a coadyuvar sin restricciones en la investigación. El servicio en la línea opera con normalidad”, informó el STC Metro.

🚨🚇 Un hombre de entre 40 y 45 años murió tras caer desde la parte alta de las escaleras hasta el andén en la estación Camarones de la Línea 7 del #MetroCDMX.



Algunos reportes indican que su celular podría haber explotado, provocando el accidente.



El @MetroCDMX instruyó a… pic.twitter.com/7SGzEaH1yv — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) March 12, 2026

Explosión de celular habría provocado la caída

De manera extraoficial, trascendió que el motivo de la caída habría sido la explosión de la batería del celular de la víctima, lo que provocó que perdiera el equilibrio y se precipitara al vacío, sufriendo un traumatismo craneoencefálico fatal.

Desorientado por el estallido, el hombre perdió el equilibrio y cayó hacia el cubo de las escaleras, precipitándose desde una altura aproximada de 20 metros hasta el andén. El golpe fue brutal.

“Personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro y elementos de la Policía Auxiliar acudieron de inmediato para auxiliarlo, trasladándolo al cubículo del jefe de estación mientras llegaban los servicios de emergencia”, publicó en sus redes sociales el reportero de nota roja Raúl Gutiérrez.

El hombre cayó desde lo alto de las escaleras luego de que explotó su celular

Fiscalía investiga el incidente