Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rodrigo Aguirre sin presión por falta de gol: “No es algo que me quite el sueño”

Rodrigo Aguirre vuelve a la cancha que lo vio tener grandes momentos en la Liga MX | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 20:08 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Búfalo no anota desde le juego ante Forge FC

Los Tigres se enfrenta al FC Cincinnati en el juego de Ida de los Octavos de Final de Copa de Campeones de Concacaf, previo al juego Rodrigo Aguirre, uno de los llamados a ser el hombre gol del equipo, habló sobre su sequía goleadora.

El reciente fichaje resaltó que no es un tema que le quite el sueño y resaltó que lo más importante es lo que se pueda generar colectivamente en el equipo destacando la importancia siempre de ganar en los diversos partidos.

 “Es muy lindo y me encanta anotar goles, la sensación de haber anotado en el Volcán, en el primer partido fue algo increíble, algo muy lindo, pero siento que, voy a ser repetitivo, pero digo, lo más importante o mi preocupación mayor es que el equipo funcione, que el equipo le salgan las cosas y que podamos conseguir el resultado”, mencionó el atacante en conferencia de prensa. 

Rodrigo Aguirre l IMAGO7

Finalmente, remató que siempre hay una posibilidad de volver a encontrarse con la anotación: “Y, obviamente, que cada partido es una oportunidad que tengo para volver al gol, pero no es algo que me quite el sueño”.

Rodrigo Aguirre con Tigres en Concacaf | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre el gol de Gignac? 

Rodrigo Aguirre habló y destacó la anotación que realizó André-Pierre Gignac en los últimos minutos en el Clásico Regio para la victoria de los Tigres en el Universitario de Nuevo Léon pese a todo pronóstico tras entrar de cambio.

“Fue algo increíble. André es un jugador y una persona muy querida dentro del club, y parece que era parte de una película, ¿no? Que él sea en la hora que convierta el gol, la verdad que fue una experiencia muy linda por él, por nosotros, porque nos lo merecíamos, por cómo había sido el partido, y la verdad creo que la frutilla de la torta era que él haya sido el autor del gol”.

Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Tristeza por Malagón 

Aguirre también se dio la oportunidad de hablar sobre la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón en el duelo entre América y Philadelphia Union: “Sinceramente es algo que me puso muy triste la lesión de Malagón, ningún jugador creo que juega o enfrenta los partidos pensando en que pueda pasar algo de esa magnitud.”

“Siento que para él también era un sueño jugar el Mundial, y la verdad que lo lamento mucho, porque es un gran compañero, que compartí con él muchas cosas, tanto Necaxa como en el América, y la verdad que fue algo obviamente, como a todos, que lo conocemos nos puso muy triste”.

Últimos videos
Lo Último
20:51 Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
20:45 Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
20:44 Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
20:30 Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
20:24 ¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
20:20 ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
20:08 Rodrigo Aguirre sin presión por falta de gol: “No es algo que me quite el sueño”
20:05 ¿Checo Pérez en el Top 10? La Fórmula 1 reveló el power ranking del Gran Premio de Australia
19:47 ¡Otro fracaso! Martín Anselmi y Botafogo se quedan fuera de la Copa Libertadores
19:29 Guardiola avienta la toalla y acepta que tienen 'pocas posibilidades' de remontar
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Thibaut Courtois habló sobre la salida de Xabi Alonso | MEXSPORT
Futbol
11/03/2026
Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Futbol
11/03/2026
Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Contra
11/03/2026
Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Contra
11/03/2026
Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Italia celebra ser la gran figura del Clásico Mundial | AP
Beisbol
11/03/2026
¿Por qué Italia domina en el Clásico Mundial? Conoce el roster lleno de peloteros MLB que sorprendió a México
ITALIA VS MÉXICO | AP
Beisbol
11/03/2026
¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol