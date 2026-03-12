Rodrigo Aguirre sin presión por falta de gol: “No es algo que me quite el sueño”

Los Tigres se enfrenta al FC Cincinnati en el juego de Ida de los Octavos de Final de Copa de Campeones de Concacaf, previo al juego Rodrigo Aguirre, uno de los llamados a ser el hombre gol del equipo, habló sobre su sequía goleadora.

El reciente fichaje resaltó que no es un tema que le quite el sueño y resaltó que lo más importante es lo que se pueda generar colectivamente en el equipo destacando la importancia siempre de ganar en los diversos partidos.

“Es muy lindo y me encanta anotar goles, la sensación de haber anotado en el Volcán, en el primer partido fue algo increíble, algo muy lindo, pero siento que, voy a ser repetitivo, pero digo, lo más importante o mi preocupación mayor es que el equipo funcione, que el equipo le salgan las cosas y que podamos conseguir el resultado”, mencionó el atacante en conferencia de prensa.

Rodrigo Aguirre l IMAGO7

Finalmente, remató que siempre hay una posibilidad de volver a encontrarse con la anotación: “Y, obviamente, que cada partido es una oportunidad que tengo para volver al gol, pero no es algo que me quite el sueño”.

Rodrigo Aguirre con Tigres en Concacaf | MEXSPORT

¿Qué dijo sobre el gol de Gignac?

Rodrigo Aguirre habló y destacó la anotación que realizó André-Pierre Gignac en los últimos minutos en el Clásico Regio para la victoria de los Tigres en el Universitario de Nuevo Léon pese a todo pronóstico tras entrar de cambio.

“Fue algo increíble. André es un jugador y una persona muy querida dentro del club, y parece que era parte de una película, ¿no? Que él sea en la hora que convierta el gol, la verdad que fue una experiencia muy linda por él, por nosotros, porque nos lo merecíamos, por cómo había sido el partido, y la verdad creo que la frutilla de la torta era que él haya sido el autor del gol”.

Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Tristeza por Malagón

Aguirre también se dio la oportunidad de hablar sobre la lamentable lesión de Luis Ángel Malagón en el duelo entre América y Philadelphia Union: “Sinceramente es algo que me puso muy triste la lesión de Malagón, ningún jugador creo que juega o enfrenta los partidos pensando en que pueda pasar algo de esa magnitud.”