Futbol

¡Comprado como crack! Este fue el precio de Antonín Kinský; el villano del Tottenham ante el Atlético de Madrid

Antonín Kinsky vs Atlético de Madrid | AP
Ramiro Pérez Vásquez 21:32 - 11 marzo 2026
Los Spurs gastaron una millonada y los puso al borde de la eliminación en Champions

Tottenham tiene un pie y medio fuera de Champions luego de la abultada derrota en contra, en la Ida de los Octavos de Final, ante el Atlético de Madrid tras un 5-2; sin embargo, el villano tiene nombre y apellido y que terminó siendo evidenciado por el DT en el Metropolitano. 

Se llama Antonín Kinský, el arquero fue el protagonista en dos errores garrafales antes de los 20 minutos que los puso entre las cuerdas con el 3-0 y finalmente relevado por Vicario en tan solo 17 minutos de juego del primer tiempo.

Ahora tras ser el villano se ha revelado cuál fue su costo; según reportes, el arquero fue adquirido por los Spurs en 16.5 millones de euros y desembolsados al Slavia Praga, el guardameta de 22 años atajó después de una ausencia prolongaba, su último juego habido sido el 29 de octubre de 2025.

Antonín Kinsky, portero del Tottenham | AP

¿Cómo fueron sus errores? 

La debacle comenzó temprano. A los 4 minutos, Kinsky resbaló al intentar un saque de meta, lo que permitió a Lookman recuperar el balón. Este cedió para Julián Álvarez, quien asistió a Marcos Llorente para que abriera el marcador (1-0).

Antonín Kinsky fue sustituido al 17' | AP

Diez minutos más tarde, a los 14, Antoine Griezmann amplió la ventaja a 2-0 aprovechando otro resbalón, esta vez del defensor Van de Ven. Inmediatamente después, en el minuto 15, Julián Álvarez firmó el 3-0 tras un nuevo y grave error de Kinsky en un intento de despeje.

Kinsky fue reemplazado por el titular habitual, Guglielmo Vicario, tras cometer dos errores garrafales que resultaron en goles para el Atlético de Madrid.La decisión del cuerpo técnico fue fulminante: dos minutos después del tercer gol, el joven portero fue sustituido. 

La actuación de Kinsky, de 21 años, en su debut en la Champions League, desató una oleada de críticas y burlas en las redes sociales, con comentarios de todo tipo sobre su desafortunada presentación. Para muchos, este podría haber sido no solo su debut, sino también su despedida del prestigioso torneo europeo.

Antoine Griezmann anotó ante Tottenham l AP

¿Cuándo es la vuelta?

Ahora el Tottenham buscará darle la vuelta a la página y buscar la remontada en casa ante un Atlético de Madrid que sacó una buena ventaja en el Metropolitano, el próximo juego será el próximo 18 de marzo, día de San José.

