Japón rompe histórica marca en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol dejó mucho de qué hablar en su primera etapa de Fase de Grupos, unas más agradables que otras, sin embargo, también llegan momentos que marcan un hito en la historia del torneo de naciones más importante del juego de la pelota, un de ellos impuesto recientemente por la favorita a ganar el torneo, Japón.

Munetaca Murakami en el Clásico Mundial 2026 I AP

¿Qué marca rompió Japón?

Para sorpresa de nadie, el equipo nipón tiene uno de los Line Up más poderosos en la zona de bateo, misma que quedó demostrada apenas en la primera etapa del campeonato marcando un récord histórico para la competencia.

Murakami haciendo una carrera con el equipo de Japón I AP

La novena de Japón logró llegar al límite de 18 juegos consecutivos del Clásico Mundial marcando jonrones en activo. Por su parte, esta marca se hizo realidad gracias a otro récord, pues el jugador de los White Sox, Munetaca Murakami, conecto el décimo octavo imparable tras conseguir el quinto Grand Slam de Japón en un mismo torneo y el segundo de este en el campeonato internacional.

El jugador de Chicago también es el primero en conseguir dos Grand Slam en un mismo campeonato mundial de béisbol, uniéndose al jugador de los Dodgers, Shohei Ohtani, como dos de las principales amenazas para los pitcher dentro del Clásico.

Shohei Ohtani y Munetaca Murakami con Japón I AP

Los favoritos a ganar

Entre récords y marcas históricas, el equipo de Japón se volvió a consolidar como la favorita a ganar el campeonato aún por encima de los Estados Unidos, equipo que titubeo ante Italia y no pudo hacerse del primer lugar.

Por su parte, el equipo asiático amarró el primer puesto del Grupo C, superando a naciones como Australia, China Taipéi, República Checa y Corea del Sur, misma que terminó en el segundo puesto del grupo.

Ahora el equipo japonés que marcha invicto y como el más efectivo en el bat, se medirá a su similar de Venezuela, en uno de los juegos más atractivos de la etapa de los Cuartos de Final.