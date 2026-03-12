Panathinaikos vs Betis ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Octavos de Final de Europa League?

Arranca la actividad del segundo torneo más importante a nivel de clubes de Europa y el mexicano-español, Álvaro Fidalgo, verá acción en el torneo internacional con miras a ayudar al Betis a superar a Panathinaikos.

Tras los juegos de Playoffs Betis, quien clasificó directo a estas instancias, se enteró que se mediría ante Panathinaikos, un equipo que tuvo que irse hasta los penales para poder superar al Viktoria Plzeň en la ronda previa.

Álvaro Fidalgo en el Getafe vs Betis | Grosby Group | AP

Así llegan los equipos

Betis llega al duelo ante los griegos con una racha de tres partidos sin conocer la victoria, todos en LaLiga. Aunque sólo ha perdido un partido en sus últimos cinco juegos, el equipo de Manuel Pellegrini parte como favorito tras su desempeño en la ronda de Liga.

El cuadro verdiblanco logró acceder a los Octavos de Final tras sumar 17 unidades en ocho partidos, resultado de cinco victorias, dos empates y tan sólo una derrota. Este desempeño le valió para pasar como el cuarto mejor equipo.

El Panathinaikos por su parte, es el cuarto mejor equipo en la Super Liga Griega con 45 unidades tras 24 partidos disputados. Aunque está lejos de los líderes, ya se afianzó en la zona de clasificación rumbo al mini torneo para disputar el campeonato local.

El equipo llega con una racha de siete partidos sin perder en todas las competencias y, en sus más recientes enfrentamientos consiguieron tres triunfos importantes marcando tres o más goles. Ahora buscará dar la sorpresa ante Betis.

Jugadores de Panathinaikos celebraron su pase a los Octavos de Final de europa League | AP

Historial

Esta será la primera vez que ambos equipos se midan las caras en el torneo internacional. Aun así, ambos tienen experiencia contra equipos de sus mismas ligas. En el caso del Betis, este será el cuarto enfrentamiento ante un club de Grecia.

En los partidos pasados, Betis se midió al Olympiacos en la Fase de Grupos de este mismo torneo en la edición 2018/19 resultando en un triunfo del equipo bético y un empate. Además, en esta edición terminó cayendo 2 a 0 ante el AOK en la fase liguera.

En el caso del conjunto griego, este será el 33er enfrentamiento ante equipos españoles en su historia, pero sólo el quinto en la Europa League. En el pasado se enfrentó al Villarreal y al Celta de Vigo, ambas en Fase de Grupos. Hasta el momento suma un triunfo y tres derrotas por lo que ahora quiere sumar otro triunfo.

El trofeo que disputarán por la Europa League | AP

Panathinaikos vs Betis

Ahora, de la mano del ex de América, Álvaro Fidalgo, Betis buscará sacar ventaja en la Ida de los Octavos de Final de la Europa League. El partido se llevará a cabo este jueves 12 de marzo en el OACA de Atenas en punto de las 14:00 horas del centro de México y se podrá ver a través de Claro Sports.