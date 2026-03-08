Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¿Fidalgo al Mundial? Vasco Aguirre presente en el Getafe vs Betis
Javier Aguirre continúa su visita a los mexicanos por Europa, el entrenador de la Selección Mexicana acaparó los reflectores en el Coliseum donde el Getafe recibió al Betis en la Jornada 27 de LaLiga para presenciar la participación de Álvaro Fidalgo.
‘El Vasco’ estuvo en las gradas del inmueble desde donde fue enfocado con el claro objetivo de seguir de cerca al naturalizado mexicano el cual está cerca de recibir su primera convocatoria como seleccionado y con miras a llegar al Mundial 2026.
Sin embargo, el duelo fue agridulce para el examericanista, Getafe logró imponerse con marcador de 2-0 en un encuentro donde la efectividad azulona y las intervenciones clave de David Soria marcaron la diferencia.
¿Cómo fue el partido?
Betis fue sorprendido con un Getafe que salió decidido en casa, el conjunto local mostró mayor colmillo, aprovechando las desatenciones defensivas de un Betis que, pese a tener volumen de juego, careció de puntería en los momentos determinantes.
La resistencia bética se rompió en el minuto 28, cuando Kiko Femenía aprovechó una serie de rebotes tras dos paradas consecutivas de Álvaro Valles para mandar el balón a la escuadra y encaminar una segura victoria en el Coliseum.
Antes de irse al descanso, Martín Satriano aumentó la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que sentenció el ánimo del partido. Aunque el equipo de Sevilla intentó reaccionar en el segundo tiempo con múltiples cambios ofensivos, el marcador no se movió más.
¿Cómo fue el partido de Fidalgo?
Álvaro Fidalgo fue una de las piezas principales en el esquema inicial del Real Betis, partiendo como titular en el mediocampo. Durante el encuentro, el asturiano intentó ser el eje creativo para el equipo que pudo hacer para evitar la derrota
El mediocampista destacó con un potente remate de pierna derecha desde fuera del área apenas al minuto 2 que exigió a fondo a David Soria. Sin embargo, su actuación se diluyó con el paso de los minutos, terminando con una participación discreta antes de ser sustituido al minuto 61 por Pablo Fornals.